Житель Актау благоустроил двор и построил фонтан своими руками

Во дворе одного из домов Актау появился настоящий уголок уюта. Житель дома №27 в 5 микрорайоне Владимир Леневский собственными силами благоустроил территорию перед своей квартирой и даже соорудил фонтан из подручных материалов, сообщает Lada.kz .

Фото Владимира Леневского

Небольшой участок перед домом полностью преобразился. Владимир выложил дорожки разноцветной плиткой и природным камнем, высадил растения, установил декоративные элементы и соорудил мини-фонтан с циркулирующей водой.

Никакой сметы не было, всё делалось из того, что находилось под рукой. Просто нравится что-то мастерить и потом смотреть на результат, - рассказал мужчина.

Теперь дворик Владимира привлекает внимание прохожих и соседей. Здесь всегда чисто, ухоженно и по-домашнему уютно. Даже осенью пространство выглядит живописно: среди зелени, горшков с цветами и аккуратных дорожек журчит небольшой фонтан, добавляя месту особое очарование.

