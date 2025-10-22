18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
22.10.2025, 12:19

Житель Актау благоустроил двор и построил фонтан своими руками

Общество 0 5 707 Наталья Вронская

Во дворе одного из домов Актау появился настоящий уголок уюта. Житель дома №27 в 5 микрорайоне Владимир Леневский собственными силами благоустроил территорию перед своей квартирой и даже соорудил фонтан из подручных материалов, сообщает Lada.kz.

Фото Владимира Леневского
Фото Владимира Леневского

Небольшой участок перед домом полностью преобразился. Владимир выложил дорожки разноцветной плиткой и природным камнем, высадил растения, установил декоративные элементы и соорудил мини-фонтан с циркулирующей водой.

Никакой сметы не было, всё делалось из того, что находилось под рукой. Просто нравится что-то мастерить и потом смотреть на результат, - рассказал мужчина.

Теперь дворик Владимира привлекает внимание прохожих и соседей. Здесь всегда чисто, ухоженно и по-домашнему уютно. Даже осенью пространство выглядит живописно: среди зелени, горшков с цветами и аккуратных дорожек журчит небольшой фонтан, добавляя месту особое очарование.

 

Ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о том, как жители Актау доказывают чиновникам, что их город – не пустыня. Подробнее по ссылке.

90
3
0
Комментарии

5 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Скоро менты набегут и штрафами завалят.скажут портите архитектуру города вот увидите.
22.10.2025, 17:39
alixah
alixah
Молодец,хороший хозяин сразу видно.
22.10.2025, 15:04
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Очень рад за человека у которого руки растут с правильного места. Главное чтобы не нашли статью чтобы оштрафовать.
22.10.2025, 12:32
Галина63
Галина63
Мне фонтанчик понравился и воды много не требует раз она циркулирует, иногда подливай и все. Зато сел и медитируй. Классно! Автору такого уголка респект и уважение!!!
22.10.2025, 09:19
fox1167
fox1167
Акиматовские "озеленители" не любят эту тему когда у какого-то простого человека всё утопает в зелени а их "суперспециалисты" сажают и ничего не растёт
22.10.2025, 08:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

