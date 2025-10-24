В Актау скончался почётный врач Мангистауской области Бисенгали Нугманов

Қазақ тіліне аудару

В Актау на 81-м году жизни скончался Бисенгали Сейткалиевич Нугманов — почётный врач, посвятивший более полувека медицине и здравоохранению Мангистауской области, передает Lada.kz.

архивное фото. Предоставлено управлением здравоохранения Мангистауской области

Бисенгали Нугманов родился в 1944 году. В 1967 году окончил Астраханский государственный медицинский институт по лечебному факультету. После окончания вуза прошёл ускоренные военно-полевые курсы в Москве с отличием и был направлен на Дальний Восток для прохождения воинской службы. В качестве военного врача принимал участие в советско-китайском конфликте на острове Даманский (данные об обстоятельствах участия засекречены).

За проявленное мужество награждён медалью «За воинскую доблесть» и удостоен офицерского звания.

В 1974 году Бисенгали Сейткалиевич принимал активное участие в предотвращении первой вспышки холеры в селе Акшимрау на Мангышлаке, где организовал карантин в полевых условиях, благодаря чему удалось предотвратить распространение инфекции.

Переехав в город Шевченко (ныне Актау), он начал работать терапевтом в Мангышлакской областной больнице. Уже через год был назначен главным врачом Шевченковской городской поликлиники. С 1978 по 2001 год занимал должности заведующего кардиологическим отделением областной больницы, руководителя областной консультативной поликлиники и директора Актауского дома-интерната для психохроников.

С 2001 года и до выхода на заслуженный отдых возглавлял отделение мультирезистентного туберкулёза областного противотуберкулёзного диспансера Актау. Под его руководством было открыто первое в регионе отделение для лечения больных с устойчивыми формами туберкулёза. Он также консультировал пациентов как кардиолог и курировал работу отделения функциональной диагностики.

Бисенгали Нугманов был избран депутатом городского Совета трудящихся в 1975–1977 годах, проходил специализацию по фтизиатрии, состоял членом комиссии по отбору больных для лечения препаратами резервного ряда.

Коллеги вспоминают его как грамотного специалиста, ответственного и добросовестного врача, посвятившего жизнь заботе о здоровье людей. За годы работы он неоднократно поощрялся администрацией лечебно-профилактических учреждений и областного управления здравоохранения.

Редакция Lada.kz выражает соболезнования родным и близким Бисенгали Сейткалиевича Нугманова.

Садака (7 дней) пройдет 28 октября в ресторане Palazzo в 29 мкр. Обед в 12.00

Напомним, вчера стало известно о смерти генерального директора медицинского колледжа «Меридиан» Майи Ханчевской