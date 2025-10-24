18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 14:27

В Актау скончался почётный врач Мангистауской области Бисенгали Нугманов

Общество 0 2 026 Наталья Вронская

В Актау на 81-м году жизни скончался Бисенгали Сейткалиевич Нугманов — почётный врач, посвятивший более полувека медицине и здравоохранению Мангистауской области, передает Lada.kz.

архивное фото. Предоставлено управлением здравоохранения Мангистауской области
архивное фото. Предоставлено управлением здравоохранения Мангистауской области

Бисенгали Нугманов родился в 1944 году. В 1967 году окончил Астраханский государственный медицинский институт по лечебному факультету. После окончания вуза прошёл ускоренные военно-полевые курсы в Москве с отличием и был направлен на Дальний Восток для прохождения воинской службы. В качестве военного врача принимал участие в советско-китайском конфликте на острове Даманский (данные об обстоятельствах участия засекречены).
За проявленное мужество награждён медалью «За воинскую доблесть» и удостоен офицерского звания.

В 1974 году Бисенгали Сейткалиевич принимал активное участие в предотвращении первой вспышки холеры в селе Акшимрау на Мангышлаке, где организовал карантин в полевых условиях, благодаря чему удалось предотвратить распространение инфекции.

Переехав в город Шевченко (ныне Актау), он начал работать терапевтом в Мангышлакской областной больнице. Уже через год был назначен главным врачом Шевченковской городской поликлиники. С 1978 по 2001 год занимал должности заведующего кардиологическим отделением областной больницы, руководителя областной консультативной поликлиники и директора Актауского дома-интерната для психохроников.

С 2001 года и до выхода на заслуженный отдых возглавлял отделение мультирезистентного туберкулёза областного противотуберкулёзного диспансера Актау. Под его руководством было открыто первое в регионе отделение для лечения больных с устойчивыми формами туберкулёза. Он также консультировал пациентов как кардиолог и курировал работу отделения функциональной диагностики.

Бисенгали Нугманов был избран депутатом городского Совета трудящихся в 1975–1977 годах, проходил специализацию по фтизиатрии, состоял членом комиссии по отбору больных для лечения препаратами резервного ряда.

Коллеги вспоминают его как грамотного специалиста, ответственного и добросовестного врача, посвятившего жизнь заботе о здоровье людей. За годы работы он неоднократно поощрялся администрацией лечебно-профилактических учреждений и областного управления здравоохранения.

Редакция Lada.kz выражает соболезнования родным и близким Бисенгали Сейткалиевича Нугманова.

Садака (7 дней) пройдет 28 октября в ресторане Palazzo в 29 мкр. Обед в 12.00

Напомним, вчера стало известно о смерти генерального директора медицинского колледжа «Меридиан» Майи Ханчевской

 

1
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь