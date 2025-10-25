Наркотики и кибербезопасность: полиция Мангистау озвучила суммы ущерба

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области подвели итоги работы полиции за девять месяцев 2025 года. Главный удар пришёлся по наркобизнесу: за отчётный период из незаконного оборота изъято более 390 килограммов наркотиков. Полицейские конфисковали имущество, добытое преступным путём, на сумму 1,1 миллиарда тенге и 176 тысяч долларов США. Кроме того, 930 интернет-ресурсов, использовавшихся для распространения запрещённых веществ, были заблокированы, передает Lada.kz по информации Департамента полиции области.

фото автора

Особое внимание уделено кибербезопасности. Благодаря работе подразделения по борьбе с киберпреступностью удалось задержать 23 человека, причастных к интернет-мошенничествам. Полицейские раскрыли факт хищения 29 миллионов тенге, средства возвращены владельцу.

За девять месяцев зарегистрировано 1195 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 68 человек погибли. Для повышения безопасности на дорогах установлено 215 камер видеонаблюдения, внедрено 10 комплексов «Ekin Patrol» и задействованы 2 дрона.

Особое внимание уделено профилактике подростковой преступности — при школах открываются классы «Жас сақшы».

В сфере борьбы с бытовым насилием зарегистрировано 93 случая, для пострадавших действуют центры помощи. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» ликвидировано 25 несанкционированных свалок, взыскано более 64 миллионов тенге штрафов.

Мангистауская полиция продолжает системную работу по обеспечению законности, общественного порядка и безопасности граждан, оставаясь верной принципу: «Закон и порядок — основа стабильности и доверия».

Напомним, ранее сообщалось о планах увеличения количества видеокамер и снижении уровня преступности.