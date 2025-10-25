Будет жарко! Жителей Актау приглашают на зажигательную танцплощадку

Қазақ тіліне аудару

Эта суббота в Актау обещает быть особенно жаркой. Горожан приглашают на танцплощадку под открытым небом, где ритм, музыка и энергия восточных танцев никого не оставят равнодушным, передаёт Lada.kz .

Фото: pixabay.com

В эту субботу, 26 октября, в 19:00 на смотровой площадке Скальной тропы в Актау состоится зажигательный танцевальный вечер под открытым небом.

Организаторы обещают море эмоций, драйв и энергичные ритмы, которые не оставят равнодушными даже самых скромных зрителей. Особенным украшением вечера станет выступление танцоров из Азербайджана — они подарят публике настоящее шоу с элементами лезгинки.

«Это будет настоящий праздник ритма, огня и движения! Музыка не ждет, поэтому приходите вовремя и танцуйте вместе с нами!» — рассказала организатор мероприятия Ирина Бисингалиева.

Жителей и гостей города приглашают провести вечер активно, зарядиться позитивом и насладиться атмосферой восточного веселья. Главное условие участия — взять с собой хорошее настроение и желание танцевать до заката.

