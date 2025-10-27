18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 16:01

Какую погоду принесет мангистаусцам ноябрь – прогноз синоптиков

Общество

В региональном филиале РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на ноябрь.

Фото автора
Фото автора

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +2,1..+7,3°С, что выше нормы на 1° (норма: +0,8..+6,3°С).

В первой декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от +3..+8°С до -2..-7°С, днем от +13..+18°С до +5..+10°С. Затем – повышение ночью до 0..+5°С, днем до +10..+15°С.

В начале второй декады синоптики ожидают понижение температуры воздуха ночью до 0..-5°С, днем до +3..+8°С. Затем – колебание ночью от 0..+5°С до 0..-5°С, днем от +8..+13°С до +3..+8°С.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0..+5°С до 0..-5°С, днем от +8..+13°С до +3..+8°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, больше нормы – на западе (норма: 10-22 мм). Дождь ожидается в первой половине первой декады и в конце месяца, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Туман прогнозируется в начале первой, в начале и в конце второй декадах. Ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца, - рассказали в «Казгидромете».

Специалисты подчеркивают: прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

Ранее Lada.kz публиковала подробное интервью о работе синоптиков, ее важности и влиянии на различные сферы жизни. Подробнее по ссылке.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

