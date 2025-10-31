Аким Актау встретится с жителями 8 микрорайона

Сегодня, 31 октября, глава областного центра Абилкаир Байпаков проведёт встречу с жителями 8 микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Встреча состоится 31 октября в 17:00 часов во дворе дома №8 в 8 микрорайоне.

По данным пресс-службы, в мероприятии примут участие аким Актау Абилкаир Байпаков, а также председатели городского общественного совета и маслихата, заместители и руководители отделов.

Если у вас есть вопросы или предложения, касающиеся вашего микрорайона, не оставайтесь в стороне, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, сегодня, 31 октября, в Актау состоится общереспубликанская акция «Народный юрист». В рамках мероприятия жители города смогут бесплатно получить квалифицированные юридические консультации. Акция пройдет в здании Дома дружбы (34 микрорайон) с 17:00 до 19:00 часов.