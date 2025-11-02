18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.11.2025, 13:04

Любовь, которая мурлычет: у пары из Актау теперь 12 кошек

Общество 0 1 891 Сергей Кораблев

 

Как сложилась судьба молодой пары, которая за семь лет отношений приютила десять кошек? Смогли ли они найти новое жильё, устроить жизнь и пристроить питомцев? Оказалось, что вопреки трудностям кошек в семье стало даже больше — теперь их 12. В материале корреспондента Lada.kz.

 

Алексей с новым питомцем - Багирой. Фото из личного архива молодого человека
Алексей с новым питомцем - Багирой. Фото из личного архива молодого человека

В марте этого года, рассказывает хозяин питомцев Алексей, люди помогли собрать около 350 тысяч тенге.

«Эти деньги буквально спасли ситуацию: удалось оплатить аренду и купить корм. Без этой поддержки мы бы просто не справились», — поделился парень.

Сейчас Алексей работает инженером-технологом в сервисе, его девушка недавно вышла на новую работу. Почти все заработанные средства уходят на жильё и продукты, поэтому для котиков пара продолжает организовывать отдельные сборы.

Каждый тенге - это корм, наполнитель, тепло. Мы благодарны всем, кто не проходит мимо, - говорит девушка.

Семья не раз пыталась найти пушистикам новые дома. Через знакомых, Instagram, по рекомендациям - но откликов было немного.

 «Мы рассказывали про каждого котика, показывали фото и видео. Хотелось быть уверенными, что они попадут в добрые руки. Но, к сожалению, взрослых кошек почти никто не берёт — все хотят котят», — сетует пара.

Сегодня с ними живут все двенадцать питомцев. Несмотря на трудности, пара не жалуется — лишь просит неравнодушных людей о поддержке.

В своем обращении к читателям парень говорит просто и честно, что животные - не игрушки.

«Они чувствуют боль, страх и одиночество так же, как и мы. Если вы решили завести питомца, помните — это ответственность на годы, а не на пару недель. Лучше не брать вовсе, чем потом предать того, кто доверился тебе всем сердцем», — обратился Алексей.

История этой семьи — не о жалости, а о человечности. Помочь можно по-разному: кто-то переводит немного денег, кто-то делает репост или помогает кормом. Каждое действие имеет значение.

Мы верим, что однажды наши хвостики найдут свой дом. Но пока - мы их дом, и мы не сдадимся, - улыбается пара.

Если вы хотите поддержать хвостатых жильцов этой семьи — можно помочь кормом, наполнителем или небольшим переводом.

Сбор для питомцев: +7 (777) 408-84-10‬ (Галина Д).

Напомним, из соцсетей мы узнали об Алексее, который со своей девушкой содержит 10 кошек.  Трогательная кошачья история по ссылке здесь.

 

