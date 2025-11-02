«Мы сами сажали и поливали»: спор из-за автопарковки продолжается в Актау

Активисты из дома № 10 в 5-м микрорайоне утверждают, что стараются благоустроить двор и поддерживать порядок, тогда как часть жильцов дома № 11 не разделяет их инициатив, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Жители дома № 10, оказавшиеся в центре спора вокруг автостоянки между двумя пятиэтажками, обратились к журналистам с просьбой объективно подойти к освещению ситуации.

По словам активистов, важно учитывать не только сам факт конфликта, но и то, что за последние годы жильцы дома № 10 провели большую работу по благоустройству двора.

«Во-первых, нужно сравнить состояние территории у домов № 10 и № 11. У нас виден осмысленный подход к озеленению — вдоль дороги в линию посажены деревья, оформленные грядками. На протяжении последних лет инициативная группа при поддержке жильцов почти полностью заменила съеденные короедом старые карагачи», — рассказали жители.

Территория перед домом №11

Они отмечают, что вместо сорной растительности высаживают абрикосы, вишню, тутовник, клен и другие адаптированные к климату деревья.

«Это не только красиво весной, но и удобно для ухода. Мы поливаем их за свой счёт, хотя вода — дефицитный ресурс. Нам хочется, чтобы двор был зелёным и ухоженным», — добавили активисты.

По их словам, в отличие от соседнего двора возле дома № 10 регулярно проводятся субботники и полив деревьев.

«За последние годы у дома № 11 не наблюдалось ни субботников, ни организованного ухода за зеленью — это факт. А мы, жители дома № 10, наоборот, отстаивали сохранение и благоустройство спортивных и детских площадок», — подчеркнули они.

Активисты также считают, что вопрос парковки необходимо решать не в ущерб зеленым насаждениям.

«Машин у всех стало больше — это реальность. Поэтому важно организовать стоянку так, чтобы и деревья не пострадали, и порядок был. Мы не выступаем против озеленения, наоборот — хотим, чтобы всё было ухожено и удобно», — пояснили жильцы.

Напомним, спор между жителями из-за автостоянки разразился в Актау.