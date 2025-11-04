Нурдаулет Килыбай ответит на вопросы жителей Тупкараганского района

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проведет встречу с жителями Тупкараганского района и ответит на интересующие вопросы населения, передает Lada.kz .

Мероприятие запланировано на пятницу, 7 ноября, 2025 года.

Встреча пройдёт в Форт-Шевченко, в школе искусств имени М. Сенгирбекулы.

Начало в 14:00 часов.

Напомним, 22 октября глава региона Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Мангистауский район, где провёл встречу с жителями. В ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития района, реализация инфраструктурных проектов и актуальные проблемы населения.