Назначен новый прокурор Мунайлинского района

По информации прокуратуры Мунайлинского района, прокурором назначен Бауржан Бердибеков, сообщает Lada.kz.
За плечами Бауржана Бердибекова более 25 лет службы в органах прокуратуры.
Бауржан Бердибеков родился в 1979 году.
2000-2012 годы - занимал должности помощника прокурора Актау, начальника отдела прокуратуры города, административного прокурора, старшего прокурора и начальника отдела прокуратуры Мангистауской области.
2012–2014 годы - старший прокурор Департамента мониторинга законности следствия в Генеральной прокуратуре.
2014-2017 годы - начальник управления мониторинга законности следствия Южно-Казахстанской области.
2017-2019 годы - помощник прокурора Мангистауской области по следствию, затем старший помощник по обеспечению самообеспечения.
2019-2024 годы - служил в транспортной прокуратуре Мангистауской области.
До нового назначения занимал должность помощника прокурора Мангистауской области.
Напомним, ранее был назначен новый прокурор Тупкараганского района.
