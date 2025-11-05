Назначен новый прокурор Мунайлинского района

Фото прокуратуры Мунайлинского района

За плечами Бауржана Бердибекова более 25 лет службы в органах прокуратуры.

Бауржан Бердибеков родился в 1979 году.

2000-2012 годы - занимал должности помощника прокурора Актау, начальника отдела прокуратуры города, административного прокурора, старшего прокурора и начальника отдела прокуратуры Мангистауской области.

2012–2014 годы - старший прокурор Департамента мониторинга законности следствия в Генеральной прокуратуре.

2014-2017 годы - начальник управления мониторинга законности следствия Южно-Казахстанской области.

2017-2019 годы - помощник прокурора Мангистауской области по следствию, затем старший помощник по обеспечению самообеспечения.

2019-2024 годы - служил в транспортной прокуратуре Мангистауской области.

До нового назначения занимал должность помощника прокурора Мангистауской области.

