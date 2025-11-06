18+
06.11.2025, 12:18

«Голова забита коммунальными проблемами»: аким Актау прокомментировал идею узаконить многожёнство

Общество 0 2 141 Наталья Вронская

Обсуждение заявления депутата Абзала Куспана о возможном введении многожёнства не утихает второй день. Корреспонденты Lada.kz обратились к акиму Актау Абилкаиру Байпакову, чтобы узнать его позицию.

фото с сайта gov.kz
фото с сайта gov.kz

В пресс-службе градоначальника сообщили, что Байпаков чётко придерживается семейных ценностей:

«Абилкаир Байпаков уверен, что основой семьи являются любовь, взаимное уважение и верность одному человеку. Это его твёрдая личная позиция».

В то же время в городе напомнили, что аким не планирует давать подробный комментарий по инициативе депутата — не из-за отсутствия позиции, а из-за рабочего графика.

«Сейчас аким сосредоточен на решении актуальных коммунальных задач Актау. График очень плотный, поэтому он не комментирует данную тему более развёрнуто», — уточнили в пресс-службе.

В администрации подчеркнули, что для руководства города сейчас приоритет — тепло, вода, дороги и вопросы, волнующие жителей ежедневно.

Напомним, депутат Мажилиса Парламента Абзал Куспан в интервью с журналистом сообщил, что сам лично не планирует вступать в брак с несколькими женщинами, однако «У многих обеспеченных мужчин в Казахстане есть несколько жен. У некоторых — даже пять. Несмотря на запрет, никакой ответственности за это не предусмотрено». По мнению депутата, в стране сложилась ситуация, когда закон формально запрещает многоженство, но фактически не препятствует ему. Из-за этого, считает он, логичнее узаконить существующую практику, чем делать вид, что ее нет.

Ed Word
Ed Word
На основании того у какого чиновника о чем болит голова, можно делать выводы. Пока у некоторых депутатов волнует вопрос лигализации многоженства, у акимов болит голова проблемами ЖКХ - четкий и яркий маркер у кого что болит. Вопрос - как такие индивидумы становятся депутатами, у нас наверное в избирательной системе что то не так? Или может у нас в головах тех кто думает как обеспечить семью что-то не так и мы ой как далеки от высоких стандартов депутатов?
06.11.2025, 15:19
