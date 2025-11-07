Налоговая не звонит по WhatsApp: в Мангистау предупреждают о новой схеме мошенничества

В Мангистауской области фиксируют новую волну мошеннических звонков и рассылок, которые злоумышленники проводят от имени госслужащих. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По данным ведомства, аферисты представляются налоговиками и пугают предпринимателей якобы отсутствующей налоговой отчётностью – формой 270. Людям грозят «крупными штрафами» или даже «блокировкой банковских счетов», и предлагают «решить вопрос».

Кроме того, теперь мошенники массово рассылают сообщения через мессенджеры, включая WhatsApp, от имени руководства Комитета госдоходов РК или его подразделений. В фейковых уведомлениях говорится о «включении бизнеса в списки по финансовому мониторингу», «предстоящих проверках» или «контрольных мероприятиях».

Как отмечают специалисты, цель таких сообщений – дезориентировать налогоплательщиков, создать панику и в ряде случаев выманить деньги.

Такие сообщения – это попытка мошенничества. Они направлены на введение в заблуждение, дестабилизацию работы и возможное вымогательство, - сообщили в ДГД по Мангистауской области.

Как работает официальное уведомление

В ДГД подчёркивают: госорганы никогда не присылают рассылки в WhatsApp, Telegram и на личные e-mail, а также не запрашивают ЭЦП, коды, пароли и личные данные.

Налогоплательщиков информируют только через официальные источники:

кабинет налогоплательщика на eGov.kz и kgd.gov.kz;

систему электронного документооборота;

верифицированные аккаунты госорганов;

официальные пресс-релизы на gov.kz;

контакт-центр 1414.

Если сообщение приходит с незнакомого номера, содержит угрозы штрафов или «финмониторинга», предлагает «связаться с сотрудником комитета» или «помочь избежать блокировки счетов» – это мошенники.

Будьте осторожны

Ведомство призывает жителей региона сохранять бдительность, не открывать подозрительные ссылки, не переводить деньги и проверять любую информацию через официальные каналы.

Не поддавайтесь на провокации и уловки аферистов. Используйте только официальные источники для получения данных о налогах и финансовой деятельности, - подчеркнули в ведомстве.

В случае сомнений рекомендуется сразу проверить информацию через 1414 или в личном кабинете налогоплательщика.

