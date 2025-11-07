18+
07.11.2025, 12:08

Аллею акаций высадили в 1 микрорайоне Актау

Общество 0 1 957 Наталья Вронская

В Актау в рамках проекта «Бюджет народного участия» стартовали работы по озеленению аллеи у дома №33 в 1 микрорайоне, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По предложению жителей, с целью благоустройства и озеленения территории акимат совместно с подрядной организацией высадили 50 деревьев акации высотой 3-3,5 метра. В мероприятии приняли участие и горожане.

Высаженные деревья акации хорошо приспособлены к местным климатическим условиям – они устойчивы как к жаре, так и к холоду. Работы по озеленению территории будут проводиться поэтапно, - сообщил главный специалист Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Нурбол Адилов.

Отмечается, что в ходе осеннего сезона посадки в Актау появятся около 2 тысяч новых лиственных деревьев – акация, клён и другие. Кроме того, вокруг зелёных насаждений, выполняющих функцию защиты от ветра, предусмотрена установка ограждений.

Ранее Lada.kz публиковала материл о Ботаническом саде, в котором создается 80% озеленения областного центра. Подробнее по ссылке.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Акация всегда хорошо росла в нашем городе даже при минимальном поливе
07.11.2025, 10:57
golden tulip
golden tulip
А поливать кто?
07.11.2025, 09:32
