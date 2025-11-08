Нурдаулет Килыбай встретится с жителями Каракиянского района

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проведет встречу с населением Каракиянского района и ответит на интересующие вопросы, передает Lada.kz .

Фото из архива

Встреча состоится 12 ноября в Доме культуры села Курык.

Начало в 14:00 часов.

Жители Каракиянского района смогут задать любой интересующий их вопрос и получить ответ напрямую от акима региона.

Напомним, 22 октября глава региона с рабочей поездкой посетил Мангистауский район, где провёл встречу с населением. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы социально-экономического развития района, реализации инфраструктурных проектов и актуальные проблемы населения.