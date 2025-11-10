В управлении спорта Мангистау объяснили отсутствие финансирования параспортсменов

Заместитель руководителя управления спорта и физкультуры Канат Мангубаев разъяснил корреспонденту Lada.kz причины, по которым отсутствует финансирование для участия детей-параспортсменов на Кубке Казахстана по бочча.

фото из архива Lada.kz

По его словам, причиной отсутствия финансирования стало закрытие счетов.

Ответ заместителя руководителя управления спорта и физкультуры Каната Мангубаева цитируется без изменений.

У нас 37 подведомственных учреждений, и в настоящее время как раз идет «передышка». В это время счета полностью закрываются, и мы ничего не можем сделать. На практике бывает, что выплаты задерживаются, а иногда их проводят раньше. Всё зависит от того, когда тренер подал рапорт. Если тренер подает его за 10 дней до события, а счет закрыт, мы не сможем ничего исправить. Также, если это конец месяца, мы тоже остаемся «по нулям», — рассказал Канат Мангубаев.

Канат Мангубаев подчеркнул и заверил, что рапорт тренера на участие детей на Кубке Казахстана по бочча подписан начальником управления спорта, и приказ уже издан.

Как только казначейство откроет счета, деньги будут перечислены родителям спортсменов, - заверил он.

Корреспондент редакции Lada.kz связался с родителями спортсменов, которые сообщили, что сегодня, 10 ноября, их дети уже находятся на турнире в Астане, однако оплаты пока не поступили.

Напоним, родители вынуждены были отправить своих детей на Кубок Казахстана по бочча среди параспортсменов за собственный счёт. Несмотря данные ранее обещания, областное управление спорта так и не предоставило необходимое финансирование.