Суд в Мангистау обязал отца оплатить ребенку обучение в частной школе

Суд обязал мужчину оплатить половину расходов за обучение ребенка в частной школе. Подробности дела предоставила пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Суд рассмотрел гражданское дело по иску матери к отцу ребенка о взыскании платы за обучение и алиментов.

В исковом заявлении истец указала, что ответчик выплачивает алименты в размере 5 000 тенге в месяц, при этом его доход нерегулярный. С сентября 2024 года по июнь 2025 года отец выплатил всего 48 500 тенге, что, по мнению матери, не обеспечивает достойное содержание ребенка.

Ребенок 2009 года рождения обучается в частной школе. Ежемесячная оплата составляет 85 000 тенге, стоимость обучения в 2024 году - 440 000 тенге, а в 2025 году - 525 000 тенге.

Суд частично удовлетворил исковые требования, разделив расходы на обоих родителей, и взыскал с отца 482 500 тенге (половина общей стоимости обучения за два года - 965 000 тенге). В части взыскания ежемесячных алиментов в твердой денежной суммы суд отказал, поскольку алименты уже назначены по предыдущему судебному приказу.

Апелляционная коллегия Мангистауского областного суда признала решение законным и оставила его без изменений.

Решение суда, как стало известно на сегодня, 10 ноября, вступило в законную силу.

Напомним, в Актау отец задолжал своему несовершеннолетнему ребенку почти 900 тысяч тенге алиментов.

Ранее Конституционный суд Республики Казахстан инициировал изменения в законодательство, регулирующее алиментные обязательства.