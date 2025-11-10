18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.11.2025, 13:31

Суд в Мангистау обязал отца оплатить ребенку обучение в частной школе

Общество 0 1 811 Сергей Кораблев

Суд обязал мужчину оплатить половину расходов за обучение ребенка в частной школе. Подробности дела предоставила пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Суд рассмотрел гражданское дело по иску матери к отцу ребенка о взыскании платы за обучение и алиментов.

В исковом заявлении истец указала, что ответчик выплачивает алименты в размере 5 000 тенге в месяц, при этом его доход нерегулярный. С сентября 2024 года по июнь 2025 года отец выплатил всего 48 500 тенге, что, по мнению матери, не обеспечивает достойное содержание ребенка.

Ребенок 2009 года рождения обучается в частной школе. Ежемесячная оплата составляет 85 000 тенге, стоимость обучения в 2024 году - 440 000 тенге, а в 2025 году - 525 000 тенге.

Суд частично удовлетворил исковые требования, разделив расходы на обоих родителей, и взыскал с отца 482 500 тенге (половина общей стоимости обучения за два года - 965 000 тенге). В части взыскания ежемесячных алиментов в твердой денежной суммы суд отказал, поскольку алименты уже назначены по предыдущему судебному приказу.

Апелляционная коллегия Мангистауского областного суда признала решение законным и оставила его без изменений.

Решение суда, как стало известно на сегодня, 10 ноября, вступило в законную силу.

Напомним, в Актау отец задолжал своему несовершеннолетнему ребенку почти 900 тысяч тенге алиментов.

Ранее Конституционный суд Республики Казахстан инициировал изменения в законодательство, регулирующее алиментные обязательства. 

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь