10.11.2025, 19:14

На дороге в Мангистау заметили дикого степного кота

Общество 0 1 346 Сергей Кораблев

В Сети появилось видео, на котором водитель в степи близ Актау встретился с животным, лежащим прямо на дороге. Многие пользователи предположили, что это редкий хищник, и начали строить догадки в комментариях. Ситуацию прокомментировал председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков, сообщает Lada.kz..

Кадр видео
Кадр видео

На видео, распространенном в соцсетях, мужчина едет по степной дороге и замечает дикого кота. Животное спокойно лежит на дороге и не реагирует на свет фар. Водитель несколько раз включает и выключает фары, после чего кот резко вскакивает и убегает.

Как выяснилось, видео снято вчера, 9 ноября, в районе села Сайотес.

По словам Адильбека Козыбакова, на кадрах запечатлен степной кот, не занесенный в Красную книгу. Эколог пояснил, что подобное поведение - нормальная реакция диких животных на яркий свет.

Когда светят фарами, животные могут застыть на месте. Это естественно. Скорее всего, кот просто охотился на грызунов - песчанок, тушканчиков или мышей, - объяснил эколог.

Он также подчеркнул, что приближаться к дикому животному категорически нельзя, так как оно может быть переносчиком бешенства.

Лучше не трогать и не подкармливать. В Бейнеу недавно был случай, когда женщина умерла от бешенства после того, как ее поцарапала дикая кошка, - добавил эколог.

 

Напомним, ранее необычного гостя - степного корсака - заметили жители 19 микрорайона.

9
1
0
