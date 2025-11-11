18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.11.2025, 17:40

«Живем на мусорной свалке»: жители Актау пожаловались на антисанитарию у своего дома

Общество

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №4, расположенном в 1 микрорайоне. С их слов, ТОО «Caspiy Operating», ответственное за вывоз мусора, по нескольку дней не вывозит скопившиеся отходы. В пресс-службе Актауского городского акимата прокомментировали ситуацию.

Фото жильцов дома №4 в 1 микрорайоне
Фото жильцов дома №4 в 1 микрорайоне

Как рассказали жильцы дома №4, баки компания может не опустошать по три-четыре дня. За это время скопившиеся отходы становятся причиной антисанитарии и неприятного запаха.

Живем как на мусорной свалке. Ситуацию усугубляет и то, что жильцы дома №5 выкидывают свой мусор в наши контейнеры из-за того, что у них баки убрали. Кроме того, отходы скидывают и близлежащие магазины, - рассказали они.

Люди пытались достучаться до компетентных лиц неоднократно, в том числе через платформу E-otinish.

В адрес ТОО «Caspiy Operating» будет направлено соответствующее письмо по установке мусорных контейнеров по адресу дом №5, микрорайон 1, а также по обеспечению своевременного вывоза мусора, - ответили в отделе жилищно-коммунального хозяйства людям в ответ на официальное обращение.

Тем не менее, ситуация не изменилась по сей день, утверждают жильцы дома №4.

Корреспондент Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.

Подрядной организации вынесено предупреждение от отдела ЖКХ. Сегодня мусор будет убран, - коротко сообщили в акимате.

В администрации уточнили, что порой вывоз мусора становится невозможным из-за припаркованных крайне близко к бакам автомобилей.

Ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о разрушенных мусорных контейнерах, превращающих город в помойку. Подробнее по ссылке.

0
10
0
