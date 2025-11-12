У жителя Актау изъяли автомобиль за долги по транспортному налогу

В Актау продолжаются рейды по выявлению неплательщиков транспортного налога. Во время проверки автомобиль одного из должников был помещён на штрафстоянку в соответствии с законодательством, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Иллюстративное фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Мероприятие было организовано по инициативе акимата при участии городского управления полиции, управления государственных доходов и частных судебных исполнителей.

Рейд проводится с целью выявления должников по транспортному налогу и другим обязательным платежам, а также обеспечения полной уплаты налоговых поступлений, - отметил инспектор группы розыска Управления административной полиции Департамента полиции Мангистауской области Омирбек Мухамбеткалиев.

По состоянию на 30 октября 2025 года общая задолженность 9 336 владельцев автомобилей в Актау превысила 686 миллионов тенге. В связи с этим рейдовые мероприятия в отношении неплательщиков транспортного налога продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что более девяти тысяч жителей Актау могут лишиться автомобилей из-за неуплаты указанного налога. Кроме того, специалисты рассказали о том, как можно избежать подобных ситуаций.