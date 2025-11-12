Из-за ошибки налоговиков предпринимателям из Бейнеу заблокировали счета

Фото из архива Lada.kz

Прокуратурой Бейнеуского района проведен анализ в деятельности районного управления государственных доходов, в ходе которого выявлено, что в отношении 62 субъектов предпринимательства направлены незаконные уведомления на сумму 16,6 млн тенге.

Установлено, что орган при исчислении налога применил ошибочные данные о стоимости реализуемого имущества, вследствие чего были направлены необоснованные уведомления. Кроме того, при расчётах налоговый орган не учитывал рыночную стоимость, определенной оценкой, либо сведения уполномоченного органа о кадастровой стоимости имущества. В результате на предпринимателей были незаконно наложены ограничения: заблокированы расчетные счета и приостановлена деятельность, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Отмечается, что по выявленным фактам внесён акт прокурорского надзора, незаконные уведомления отменены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, права 62 субъектов предпринимательства восстановлены.

Ранее региональная прокуратура предотвратила необоснованное расходование бюджета на сумму в 9 миллиардов тенге.