Перед ЦОНом в Актау обустроят новую парковку для посетителей

В 15 микрорайоне планируется расширение и благоустройство парковки, расположенной перед зданием Центра обслуживания населения (ЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Иллюстративное фото: пресс-служба Актауского городского акимата

По данным администрации областного центра, ремонтные и восстановительные работы будут проводиться с 13 по 14 ноября.

В связи с этим городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Посетителям центра рекомендуется заранее выбирать место для парковки своего автомобиля, - отметили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось о переносе одного из пешеходных переходов в Актау. Подробнее по ссылке.