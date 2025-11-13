Перед ЦОНом в Актау обустроят новую парковку для посетителей

В 15 микрорайоне планируется расширение и благоустройство парковки, расположенной перед зданием Центра обслуживания населения (ЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.
По данным администрации областного центра, ремонтные и восстановительные работы будут проводиться с 13 по 14 ноября.
В связи с этим городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Посетителям центра рекомендуется заранее выбирать место для парковки своего автомобиля, - отметили в акимате.
