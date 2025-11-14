18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.11.2025, 10:51

Нового судью назначили в пригороде Актау

Общество

В Мунайлинском районном суде появился новый судья. Кто им стал, сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда, передет Lada.kz.

Фото пресс-службы Мунайлинского районного суда
Фото пресс-службы Мунайлинского районного суда

Указом Президента страны судьей Мунайлинского районного суда назначен Ерсин Казиев.

Исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев представил нового судью коллективу. Он отметил важность предстоящей работы, пожелал успехов и подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов справедливости и беспристрастности при осуществлении правосудия.

Трудовой путь нового судьи:

  • В 2012 году начал карьеру в Актауском городском суде в должности ведущего специалиста.
  • В 2012–2021 годах трудился в судах Мангистауской области, где последовательно занимал должности ведущего и главного специалиста, секретаря судебного заседания, пресс-секретаря и руководителя отдела областного суда.
  • С 2022 года до назначения занимал должность руководителя аппарата Мунайлинского районного суда.

Напомним, новый судья назначен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

1
5
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Прочитал,как нового судью казнили в Актау.Может сбудется?
14.11.2025, 17:32
