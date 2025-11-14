Нового судью назначили в пригороде Актау

В Мунайлинском районном суде появился новый судья. Кто им стал, сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда, передет Lada.kz.
Указом Президента страны судьей Мунайлинского районного суда назначен Ерсин Казиев.
Исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев представил нового судью коллективу. Он отметил важность предстоящей работы, пожелал успехов и подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов справедливости и беспристрастности при осуществлении правосудия.
Трудовой путь нового судьи:
Напомним, новый судья назначен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.
