Нагрузка на сети: актаусцы возмущены строительством автомойки у жилых домов

Жильцы домов №39 и 40, расположенных в 6 микрорайоне, возмутились начавшимся вблизи них строительством автомойки. Горожане переживают о том, что возведение объекта станет нагрузкой на сети, а также лишит их и без того скромного количества парковочных мест, передает Lada.kz .

Фото: жильцы дома №40

О строительстве автомойки рассказали жильцы дома №40. Они считают, что ее появление лишит их покоя и элементарного бытового благополучия:

«Акимат куда смотрит? Скоро машины некуда будет припарковать! Пускай за городом строят». «Если появится автомойка, они же подключатся к общедомовым (сетям – прим. авт.), давления вообще не будет, летом точно без воды, сливать тоже будут. Надо обязательно, пока не поздно, собирать подписи. Строят и строят, все впритык, пройти, бывает, неудобно».

Одна из жительниц дома №40 рассказала, что до сегодняшнего дня людям не удалось связаться с застройщиком.

Изначально нам говорили, что будет автомойка либо СТО. Потом строители нам сказали, что точно автомойка, это даже по конфигурации объекта видно. Не можем застать застройщика, нам номер его не дают. Мы составили обращение против возведения объекта, направили его через EGov в прокуратуру, акимат и другие инстанции. Также мы отнесем письма в госорганы, - сообщила жительница дома №40.

Она, как и другие жильцы близлежащих к объекту домов, отметила, что автомойка негативно скажется на жизни людей.

У нас могут возникнуть проблемы с водой и электроэнергией из-за дополнительной нагрузки в виде автомойки. Кроме того, возле наших домов мало парковочных мест. Те же сотрудники компании «Мангистаумунайгаз» часто ставят свой транспорт в наших дворах. Поэтому если еще и автомойка откроется, то элементарно проехать будет сложно, в том числе спецслужбам. У нас итак утром иногда мусоровоз не может подобраться к бакам из-за припаркованных автомобилей, разворачивается и уезжает. Помимо этого, рядом школа – детей привозят и увозят с учебы. Плюс, постоянное движение транспорта будет создавать шум и лишит нас покоя, - поделилась она.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.

Сообщаем, что данный земельный участок предназначен для строительства коммерческого объекта, - коротко сообщили в администрации, направив за более подробными разъяснениями в акимат Мангистауской области.

В региональном управлении государственного архитектурно-строительного контроля заявили, что возведение объекта ведется на законных основаниях.

Основные требования к процессу строительства застройщиком соблюдены. Есть архитектурно-планировочное задание (АПЗ), эскизный проект, рабочий проект, заключение рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. По представленным документам, это коммерческий объект, - сообщили в управлении.

При этом, уточняющие вопросы корреспондента о том, учитывалось ли в этой ситуации мнение жильцов близлежащих к автомойке домов, а также как положение дел скажется на их водо- и электроснабжении, остались без ответа до сегодняшнего дня.

Нужно отметить, что плотная застройка старых микрорайонов давно стала наболевшей проблемой актаусцев. Неоднократно люди обращали внимание властей на состояние городских сетей, а также до конца нерешенную проблему с водоснабжением, при которых возведение новых домов может стать критическим. Например, в июле текущего года жители 9 микрорайона выступили против появления ЖК, расположенного у дома №8. Как тогда сообщили представители акимата, изначально застройщик получил от администрации отказ, однако он добился своего через суд. На 15 ноября работы продолжаются, а люди намерены бороться дальше.

Жители Актау недоумевают, почему власти слабо реагируют на точечную застройку и не примут конкретных мер раз и навсегда: зачастую формальные ответы администрации на обращения от населения ничего не гарантируют.