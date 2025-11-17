18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.11.2025, 17:07

Новая штрафстоянка отменяется? В Актау расширяют старую

Общество 0 2 123 Сергей Кораблев

Горожане сообщают о расширении старой штрафстоянки, хотя ранее власти обещали построить новую возле автоЦОНа. Жители возмущены - теперь почти в центре города появится «туристическая изюминка» с ржавыми машинами. В городской администрации ответили на вопрос жителей, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

У штрафстоянки в 11А микрорайоне появились опорные столбы, что вызвало недоумение у горожан. Многие ожидали строительства новой современной стоянки в районе автоЦОНа.

Получается, что новой штрафстоянки не будет, а старая будет расти прямо возле суда и прокуратуры. Это будет нашей «туристической изюминкой» — ржавые железки копятся годами, - возмущается один из жителей 8 микрорайона.

По предположению водителей, это связано с активностью камер видеонаблюдения и полиции.

Похоже, полиция рассчитывает, что штрафстоянка будет постоянно пополняться, поэтому решили увеличить ее территорию, - говорит таксист Ергали.

В городском акимате сообщили, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по проекту строительства новой штрафстоянки. После получения положительного заключения экспертизы начнутся строительные работы.

А пока же, отметили чиновники, ведутся работы по расширению парковки существующей штрафстоянки.

Напомним, власти планировали построить новую штрафстоянку.

Как устроена работа штрафстоянки, сколько автомобилей там находится сегодня, является ли временное пристанище платным и что происходит с машинами, владельцы которых погибли в ДТП и не имеют родственников? Ответы на эти и другие вопросы - в фотоистории Lada.kz по ссылке здесь.

