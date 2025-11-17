Новая штрафстоянка отменяется? В Актау расширяют старую

Горожане сообщают о расширении старой штрафстоянки, хотя ранее власти обещали построить новую возле автоЦОНа. Жители возмущены - теперь почти в центре города появится «туристическая изюминка» с ржавыми машинами. В городской администрации ответили на вопрос жителей, сообщает Lada.kz .

У штрафстоянки в 11А микрорайоне появились опорные столбы, что вызвало недоумение у горожан. Многие ожидали строительства новой современной стоянки в районе автоЦОНа.

Получается, что новой штрафстоянки не будет, а старая будет расти прямо возле суда и прокуратуры. Это будет нашей «туристической изюминкой» — ржавые железки копятся годами, - возмущается один из жителей 8 микрорайона.

По предположению водителей, это связано с активностью камер видеонаблюдения и полиции.

Похоже, полиция рассчитывает, что штрафстоянка будет постоянно пополняться, поэтому решили увеличить ее территорию, - говорит таксист Ергали.

В городском акимате сообщили, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по проекту строительства новой штрафстоянки. После получения положительного заключения экспертизы начнутся строительные работы.

А пока же, отметили чиновники, ведутся работы по расширению парковки существующей штрафстоянки.

Напомним, власти планировали построить новую штрафстоянку.

