Верблюжий сыр из Мангистау покоряет мир

Впервые в истории «World Cheese Awards» сыр из верблюжьего молока, произведенный в Мангистау, получит официальное право участвовать в крупнейшем международном конкурсе сыроваров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК региона

С 2026 года сыр из верблюжьего молока Мангистау будет представлен на международном конкурсе «World Cheese Awards».

В этом году на конкурс подано 5 244 видов сыра из 46 стран, а продукцию оценивали более 250 международных экспертов. Среди жюри были и сыроделы из Мангистау - Александра Григолова и Никита Кобзев.

Мы прошли третий квалификационный этап и официально открыли путь для участия казахстанского верблюжьего сыра в мировом конкурсе. Ранее считалось, что верблюжье молоко не пригодно для сыроделия. Мы разрабатывали и тестировали уникальные технологии восемь месяцев. После участия в 2023 году французский конкурс «Mondial du Fromage» ввел категорию для верблюжьего сыра, где мы завоевали золото. Теперь отдельная номинация появится и на World Cheese Awards, - рассказала Александра Григолова.

На протяжении трех лет команда успешно выполняла квалификационные требования и, начиная с 2026 года, казахстанские сыры из верблюжьего молока смогут официально конкурировать на международной арене. Следующий конкурс пройдет в ноябре 2026 года в Испании.

Кроме того, в сентябре 2026 года в Актау состоится Международный межотраслевой молочный форум и конкурс «Cheese Open 2026», куда приглашены коллеги из более чем 20 стран мира. Город на три дня станет молочной столицей Азии, демонстрируя уникальные сыры, природу и национальную кухню Мангистау.

