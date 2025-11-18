18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 21:07

Верблюжий сыр из Мангистау покоряет мир

Общество 0 2 220 Сергей Кораблев

Впервые в истории «World Cheese Awards» сыр из верблюжьего молока, произведенный в Мангистау, получит официальное право участвовать в крупнейшем международном конкурсе сыроваров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК региона
Фото предоставили в ЦОК региона

С 2026 года сыр из верблюжьего молока Мангистау будет представлен на международном конкурсе «World Cheese Awards». 

В этом году на конкурс подано 5 244 видов сыра из 46 стран, а продукцию оценивали более 250 международных экспертов. Среди жюри были и сыроделы из Мангистау - Александра Григолова и Никита Кобзев.

Мы прошли третий квалификационный этап и официально открыли путь для участия казахстанского верблюжьего сыра в мировом конкурсе. Ранее считалось, что верблюжье молоко не пригодно для сыроделия. Мы разрабатывали и тестировали уникальные технологии восемь месяцев. После участия в 2023 году французский конкурс «Mondial du Fromage» ввел категорию для верблюжьего сыра, где мы завоевали золото. Теперь отдельная номинация появится и на World Cheese Awards, - рассказала Александра Григолова.

На протяжении трех лет команда успешно выполняла квалификационные требования и, начиная с 2026 года, казахстанские сыры из верблюжьего молока смогут официально конкурировать на международной арене. Следующий конкурс пройдет в ноябре 2026 года в Испании.

Кроме того, в сентябре 2026 года в Актау состоится Международный межотраслевой молочный форум и конкурс «Cheese Open 2026», куда приглашены коллеги из более чем 20 стран мира. Город на три дня станет молочной столицей Азии, демонстрируя уникальные сыры, природу и национальную кухню Мангистау.

Напомним, как семья Александры Григоловой и Никиты Кобзева создала с нуля уникальную ферму.

41
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь