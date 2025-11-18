Бензин подорожал в Актау

Фото: pixabay.com

Со 2 ноября цена на бензин АИ-95 поднялась с 273 до 283 тенге за литр, тогда как АИ-92 и дизельное топливо остаются на отметках в 232 тенге и 327 тенге соответственно.

Как пояснили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, на бензин АИ-92 и дизельное топливо с 16 октября введен мораторий цен по всей стране. Цены на эти виды топлива ежедневно мониторятся на всех АГЗС и АЗС, а информация передается в областной акимат для анализа.

Что касается бензина АИ-95, пояснили чиновники, его стоимость определяется самими автозаправками. АЗС закупают топливо у поставщиков и устанавливают розничные цены самостоятельно, меняя их ежедневно или еженедельно. Таким образом, повышение цены на АИ-95 считается обоснованным и не подпадает под мораторий.

По всем другим вопросам, в том числе по контролю за ценами, гражданам рекомендуют обращаться в областной акимат и антимонопольный комитет.

