18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 17:39

Бензин подорожал в Актау

Общество 0 2 237 Сергей Кораблев

Водители заметили рост цен на бензин марки АИ-95 на многих автозаправочных станциях. Власти объяснили причины, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Со 2 ноября цена на бензин АИ-95 поднялась с 273 до 283 тенге за литр, тогда как АИ-92 и дизельное топливо остаются на отметках в 232 тенге и 327 тенге соответственно.

Как пояснили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, на бензин АИ-92 и дизельное топливо с 16 октября введен мораторий цен по всей стране. Цены на эти виды топлива ежедневно мониторятся на всех АГЗС и АЗС, а информация передается в областной акимат для анализа.

Что касается бензина АИ-95, пояснили чиновники, его стоимость определяется самими автозаправками. АЗС закупают топливо у поставщиков и устанавливают розничные цены самостоятельно, меняя их ежедневно или еженедельно. Таким образом, повышение цены на АИ-95 считается обоснованным и не подпадает под мораторий.

По всем другим вопросам, в том числе по контролю за ценами, гражданам рекомендуют обращаться в областной акимат и антимонопольный комитет.

Напомним, чем грозит заморозка цен на топливо.

2
25
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь