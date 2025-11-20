18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.11.2025, 09:36

В Мангистау с начала эпидсезона ОРВИ заболели более 50 тысяч жителей

Общество

В Мангистау усилены меры по профилактике ОРВИ и гриппа. С начала эпидемиологического сезона в области зарегистрировано 53 242 случая ОРВИ. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил начальник регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью ИИ
Фото создано с помощью ИИ

Мухтар Сербаев рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 53 242 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 6531,2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости. Полимеразно-цепной реакцией (ПЦР) исследовано 259 образцов. В результате выявлено 52 вируса гриппа. Среди пациентов с не гриппозными инфекциями из 54 обследованных: у троих выявлен парагрипп, у девяти  риновирус, у пяти  аденовирус, у троих  бокавирус, у одного  коронавирус. В настоящее время проводится иммунизация населения против гриппа во всех поликлиниках области. Привито 10,0 % населения. После вакцинации осложнений не зафиксировано. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК в регионе усилены профилактические меры, - сказал Мухтар Сербаев.

О мерах, которые принимаются в регионе в условиях текущей эпидемиологической ситуации, рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева.

В области 74 участковых врача привлечены к дополнительному дежурству в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Фильтровальные кабинеты работают во всех организациях первичной медико-санитарной помощи области, городов и районов. Из 81 000 запланированных вакцин «Гриппол» вакцинировано 80% целевой группы. Усилен эпидемиологический контроль за гриппом, гриппоподобными заболеваниями, тяжелыми острыми респираторными инфекциями и другими ОРВИ, а также систематически ведется мониторинг циркуляции респираторных вирусов в регионе. Станции скорой и неотложной медицинской помощи, а также их филиалы в городах и районах переведены на усиленный режим работы, - сообщила Бибизада Дуйсенбаева.

Специалисты подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в регионе находится под стабильным контролем, профилактические меры усилены, а для защиты населения, особенно детей, важно соблюдать правила профилактики. Наиболее эффективным способом предотвращения тяжелого течения ОРВИ и гриппа является своевременная вакцинация и правильный уход при первых признаках болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау число госпитализированных детей с ОРВИ и гриппом возросло в два раза.

Кроме того, в школах областного центра вводят масочный режим. Учебные заведения в Жанаозене временно перевели на онлайн-обучение.

