363 пациента в больнице: врачи работают в усиленном режиме из-за роста гриппа и ОРВИ в Мангистау

По данным облздрава, в больницах области проходят лечение 363 пациента, из них 70 взрослых и 293 ребёнка. Среди заболевших – 224 пациента с ОРВИ (59 взрослых и 165 детей). В акимате прошло совещание под председательством заместителя главы региона Аббата Урисбаева, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: Яндекс.Карты

В обсуждении участвовали представители филиала Фонда социального медицинского страхования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения, департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также руководители медорганизаций региона.

По предоставленным данным, на текущий момент станции скорой и неотложной помощи, а также их подразделения в городах и районах переведены на усиленный режим работы. В поликлиниках области функционируют фильтр-кабинеты, дополнительно запускаются мобильные бригады.

Отмечается, что 80% из планируемых 81 000 доз вакцины «Гриппол» для целевых групп населения уже использованы.

В регионе усилен эпидемиологический мониторинг по гриппу, тяжелым острым респираторным инфекциям и другим ОРЗ, проводится системный контроль циркуляции респираторных вирусов.

На амбулаторном уровне пациенты с гриппом и ОРВИ полностью обеспечены жаропонижающими препаратами.

Напомним, вчера, 19 ноября, стало известно о введении в школах масочного режима для профилактики заболевания. За последнюю неделю в медицинском стационаре зафиксировано значительное увеличение числа госпитализированных детей в возрасте до 16 лет с диагнозами ОРВИ и грипп.