Температура воды в Каспийском море
20.11.2025, 15:58

В Мангистау вспышка «гонконгского гриппа»: детский инфекционист рассказала о симптомах и правильном лечении

Общество Наталья Вронская

В Мангистауской области растёт число заболевших гриппом. У большинства пациентов лабораторно подтверждается штамм H3N2, известный как «гонконгский грипп». Об этом в интервью корреспонденту Lada.kz рассказала главный внештатный детский инфекционист региона Жансая Сарсенбаева, отметив, что речь идёт не о новом заболевании, а о сезонном вирусе, который сейчас активно циркулирует среди населения.

Фото с сайта pixabay.com

По словам специалиста, основными признаками данного заболевания являются высокая температура, боли в горле и сухой кашель.

Основные симптомы: высокая температура 39-40 градусов, озноб, боли в горле, в некоторых случаях бывает суставные и головные боли. При появлении первых симптомов отведите ребенка в поликлинику, через фильтр-кабинет. При установлении диагноза «грипп» ему будет назначен противовирусный препарат и прописано лечение. Чаще всего назначается «Осельтамивир», дозировка которого зависит от возраста и веса ребёнка, - говорит специалист.

Жансая Сарсенбаева подчеркнула, что многие родители допускают ошибки, давая либо слишком маленькие, либо чрезмерные дозы жаропонижающих, что может быть опасно.

Инфекционист напомнила, что после приёма таких препаратов температура не падает моментально.

Препарату требуется от получаса до часа, чтобы начать действовать. В этот период важно обеспечивать обильное питьё и использовать физические методы охлаждения  например, растирание влажной тканью. При этом ставить ребёнка под холодный душ не стоит, - сказала инфекционист.

Антибиотики в первые дни заболевания применять недопустимо, так как грипп является вирусом, и антибактериальные препараты не оказывают на него действия.

Если иммунитет ребёнка крепкий, температура обычно снижается к третьему-четвёртому дню. Если же лихорадка сохраняется до 4-5 дней без улучшений, необходимо дополнительно сдать анализы и исключить бактериальное осложнение. В этом случае решение о назначении антибиотиков принимает только врач, - говорит Жансая Саресенбаева.

Обращаться в приёмный покой инфекционного стационара нужно в ситуациях, когда температура не снижается в течение двух-трёх часов после всех необходимых мер, если наблюдаются озноб, фебрильные судороги, резкое ухудшение состояния или если лихорадка длится уже более недели.

Жансая Сарсенбаева напомнила, что с сентября по ноябрь проводится вакцинация против гриппа, разрешённая детям с шести месяцев. Несмотря на это, прививают чаще взрослых, тогда как дети, посещающие школу и садики, находятся в группе риска. Врач рекомендует вакцинировать всех детей в сезон, чтобы значительно снизить вероятность тяжёлого течения болезни.

Кроме того, в период вспышки необходимо избегать мест массового скопления людей, ограничить посещение игровых зон, соблюдать масочный режим и регулярно обрабатывать руки.

В качестве профилактики гриппа некоторые родители применяют оксолиновую мазь. Инфекционист отмечает, что использовать ее можно, однако научно доказанной эффективности у неё нет. Если ребёнок контактировал с больным, допускается профилактическое применение «Осельтамивира» в дозировке, указанной в инструкции, а также использование свечей «Виферон» для поддержания иммунитета.

Конечно, лучшим средством профилактики является прививка, особенно для детей посещающих школы и детские сады. Если исключить ее, то родителям можно посоветовать защищать своих детей повышением иммунитета. Это, в первую очередь, не витамины и БАДы, а правильное сбалансированное питание, масочный режим. В случаях контакта с инфицированными можно принимать «Осельтамивир» для профилактики. В инструкции есть прописанная для этого дозировка. Также для предупреждения заболевания помогают свечи «Виферон», - заключила специалист.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в акимате проводили экстренное совещание по усилению медслужб региона. По предоставленным данным, почти 300 детей госпитализированы с осложениями ГРИППа и ОРВИ. Заболевание тяжело переносят и взрослые. В этом эпидсезоне зафиксировано свыше 50 тысяч случаев ОРВИ.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Отсутствие обязательной вакцинации, повальная безграмотность родителей - и результат "на лицо".
20.11.2025, 12:13
