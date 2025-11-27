Жителя Актау осудили за хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере

Житель региона получил срок за хранение и перевозку психотропных веществ в особо крупном размере. Подробности уголовного дела раскрыли в Актауском городском суде, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По материалам дела, мужчина действовал совместно с другими лицами, заранее договорившись. Он хранил и перевозил наркотики в особо крупном размере для последующей реализации. Часть запрещенных веществ была найдена в кармане его одежды при задержании, другая – в его доме.

Вина подсудимого подтверждена протоколами обыска, заключениями экспертиз, видеозаписями оперативных действий и другими материалами дела.

Прокурор полностью поддержал обвинение и запросил семь лет лишения свободы. Сам подсудимый признал вину лишь частично.

Суд, не выявив отягчающих обстоятельств, признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение и перевозка особо крупного размера психотропного вещества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью последующей реализации).

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

