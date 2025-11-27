18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 11:45

В суде рассказали, какое наказание может грозить оскандалившемуся транспортному прокурору из Актау

Общество 0 2 476 Сергей Кораблев

Стало известно, какое наказание грозит сотруднику региональной транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По информации пресс-службы Актауского городского суда, сотрудник региональной транспортной прокуратуры обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего статуса. Дело квалифицировали по части 3 статьи 24 УК РК (Покушение на преступление) и пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). Ему может грозить штраф в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы похищенного имущества либо лишение свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

По этому же делу на скамье подсудимых находится глава строительной компании, обвиняемый в покушении на мошенничество по части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция предусматривает штраф в размере до 4000 МРП (15 728 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Отмечается, что уголовное дело поступило в суд в рамках ускоренного досудебного расследования и рассматривается в сокращенном порядке.

Первое судебное заседание состоялось 26 ноября 2025 года. Государственный обвинитель заявил ходатайство о предоставлении времени для подготовки к прениям, в связи с чем слушание было отложено, - добавили в ведомстве.

Напомним, о задержании сотрудника региональной транспортной прокуратуры с 2,5 миллионами тенге стало известно 11 ноября.

Судебный процесс в отношении него начался вчера, 26 ноября.

12
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь