В суде рассказали, какое наказание может грозить оскандалившемуся транспортному прокурору из Актау

Фото очевидцев

По информации пресс-службы Актауского городского суда, сотрудник региональной транспортной прокуратуры обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего статуса. Дело квалифицировали по части 3 статьи 24 УК РК (Покушение на преступление) и пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). Ему может грозить штраф в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы похищенного имущества либо лишение свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По этому же делу на скамье подсудимых находится глава строительной компании, обвиняемый в покушении на мошенничество по части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция предусматривает штраф в размере до 4000 МРП (15 728 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что уголовное дело поступило в суд в рамках ускоренного досудебного расследования и рассматривается в сокращенном порядке.

Первое судебное заседание состоялось 26 ноября 2025 года. Государственный обвинитель заявил ходатайство о предоставлении времени для подготовки к прениям, в связи с чем слушание было отложено, - добавили в ведомстве.

Напомним, о задержании сотрудника региональной транспортной прокуратуры с 2,5 миллионами тенге стало известно 11 ноября.

Судебный процесс в отношении него начался вчера, 26 ноября.