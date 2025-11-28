Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском творческом конкурсе

В Таразе 28 ноября завершился республиканский творческий конкурс «Маралтай оқулары». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы регионального управления образования

С 26 по 28 ноября в Таразе Жамбылской области прошёл республиканский творческий конкурс «Маралтай оқулары», посвящённый творчеству выдающегося поэта, заслуженного деятеля РК, члена Союза писателей Казахстана, лауреата международной литературной премии «Алаш» Маралтая Райымбекулы. Цель конкурса – популяризация творчества поэта среди молодёжи, развитие интереса школьников к литературе и повышение их навыков художественного чтения.

На республиканском этапе честь Мангистауской области представляли Мустафа Акулпа, ученица 11 класса школы №30 в Актау, занявшая II место, и Адильбек Ниеткабыл, ученик 10 класса школы №2 в Жанаозене, удостоенный III места. Их достижения стали поводом для гордости региона. Поздравляем юные таланты с победой и желаем им дальнейших творческих успехов и новых высот на будущих конкурсах, - отметили в управлении образования.

Напониим, ранее мангистауские школьники завоевали медали на международном чемпионате по робототехнике в Италии. Зинулла Абдул Мансур и Акмурад Алдияр, ученики 5 класса школы-лицея «Жаңа толқын» города Жанаозен, заняли первое место в категории «Line Following» и третье место в категории «Lego Sumo». Также руководитель команды – преподаватель информатики школы №23 Мухит Алибек – занял второе место среди учителей в категории «Line Following».