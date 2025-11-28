18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 15:16

Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском творческом конкурсе

Общество 0 394 Лиана Рязанцева

 В Таразе 28 ноября завершился республиканский творческий конкурс «Маралтай оқулары». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы регионального управления образования
Фото пресс-службы регионального управления образования

С 26 по 28 ноября в Таразе Жамбылской области прошёл республиканский творческий конкурс «Маралтай оқулары», посвящённый творчеству выдающегося поэта, заслуженного деятеля РК, члена Союза писателей Казахстана, лауреата международной литературной премии «Алаш» Маралтая Райымбекулы. Цель конкурса  популяризация творчества поэта среди молодёжи, развитие интереса школьников к литературе и повышение их навыков художественного чтения.

На республиканском этапе честь Мангистауской области представляли Мустафа Акулпа, ученица 11 класса школы №30 в Актау, занявшая II место, и Адильбек Ниеткабыл, ученик 10 класса школы №2 в Жанаозене, удостоенный III места. Их достижения стали поводом для гордости региона. Поздравляем юные таланты с победой и желаем им дальнейших творческих успехов и новых высот на будущих конкурсах, - отметили в управлении образования.

Напониим, ранее мангистауские школьники завоевали медали на международном чемпионате по робототехнике в Италии. Зинулла Абдул Мансур и Акмурад Алдияр, ученики 5 класса школы-лицея «Жаңа толқын» города Жанаозен, заняли первое место в категории «Line Following» и третье место в категории «Lego Sumo». Также руководитель команды – преподаватель информатики школы №23 Мухит Алибек – занял второе место среди учителей в категории «Line Following».  

Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь