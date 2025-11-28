Парогазовую электростанцию за 210 млн долларов планируют построить в Мангистау

Новая экологичная электростанция мощностью 160 МВт будет введена в эксплуатацию во второй половине 2027 года, передает Lada.kz .

Фото предоставили в АО «Qazaqstan Investment Corporation»

Парогазовую электростанцию мощностью 160 МВт планируют построить в Мангистауской области.

Соглашение о присоединении к совместному предприятию в сфере электроэнергетики ТОО «Актауская энергетическая компания» заключено фондом прямых инвестиций АО «Qazaqstan Investment Corporation» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек») и Kokzhiyek Fund LP под управлением компании Qazaqstan Investment Capital Management Ltd. Также участниками соглашения стали компания Huadian Kazakhstan Energy Ltd. и ТОО «МАЭК».

Данный проект направлен на развитие низкоуглеродной экономики и ускорение перехода к чистой электроэнергетике.

Новая электростанция будет построена на базе парогазовой комбинированной установки, отличающейся высокой экологичностью, энергоэффективностью и современными технологическими решениями. Использование парогазовых технологий позволит значительно снизить объемы выбросов в атмосферу и повысить эффективность производства электроэнергии. Проект реализуется ТОО «Актауская энергетическая компания» в целях восполнения дефицита мощности ТЭЦ ТОО «МАЭК», обеспечения стабильного электроснабжения региона и повышения надежности западной энергосистемы, - говорится сообщении АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Уточняется, что финансирование предусмотрено в формате долевого участия и будет направлено на закуп оборудования. Объём инвестиций со стороны фонда составит $13 миллионов, тогда как общая стоимость проекта оценивается более чем в $210 миллионов.

Ввод в эксплуатацию объекта планируется во второй половине 2027 года. В результате реализации проекта будет создано не менее 240 рабочих мест на период строительства и 69 рабочих мест на период эксплуатации, что напрямую положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона, - отметили в АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Отмечается, что частная компания Huadian Kazakhstan Energy Ltd. выступит технологическим партнером при строительстве парогазовой электростанции. Это предполагает применение передовых китайских технологий, а также передачу опыта и знаний в отечественную энергетическую отрасль.

Реализация проекта осуществляется в рамках Рамочного соглашения, заключенного между министерством энергетики РК и China Huadian Corporation Ltd. от 17 октября 2023 года и Инвестиционного соглашения, заключенного между минэнерго РК и проектной компанией – ТОО «Актауская энергетическая компания» №40 от 14 августа 2024 г.

Для справки

АО «Qazaqstan Investment Corporation» – фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является содействие устойчивому экономическому росту Казахстана посредством привлечения прямых инвестиций и поддержки проектов, способствующих модернизации и повышению конкурентоспособности ключевых отраслей. Является дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек». Дополнительную информацию можно найти на сайте.

Частная компания Qazaqstan Investment Capital Management Ltd. – дочерняя организация АО «Qazaqstan Investment Corporation», управляющая компания фондов прямых инвестиций, созданная в 2025 году, финансирующая крупные, капиталоемкие проекты среднего и крупного бизнеса.

China Huadian Corporation Ltd. (CHD) – китайская государственная корпорация, одна из пяти национальных производителей электроэнергии Китая. Выступает в качестве стратегического инвестора с долей участия в проектах 51%-100%. За счет высокого рейтинга (A2, A и A-) и репутации, привлекает финансирование на лучших условиях на рынке, реализует оптимальные решения для снижения стоимости проектов.

Напомним, что в 2023 году в Мангистауской области происходили веерные отключения электроэнергии. Причиной введения частичных ограничений в потреблении электроэнергии стала авария на МАЭКе.

Летом 2025 года в редакцию Lada.kz массово поступали жалобы от горожан на многочасовое отсутствие электроснабжения в их домов. По информации ГКП «АУЭС», причиной стало повреждёние кабеля в нескольких местах областного центра.