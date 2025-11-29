18+
29.11.2025, 13:32

Подростки и «карбик»: в Актау родителей и педагогов призвали к бдительности

Общество 0 1 378 Ольга Максимова

Городской отдел образования призывает родителей и педагогов усилить внимание к подросткам для профилактики употребления токсикоманических веществ, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: © EPA-EFE/NIELS WENSTEDT
Иллюстративное фото: © EPA-EFE/NIELS WENSTEDT

Актауский городской отдел образования выражает обеспокоенность в связи с распространением среди подростков опасной практики - вдыхания «весёлого газа» (закиси азота), а также жидкостей для очистки карбюраторов, известных как «карбик». Эти вещества используются ради кратковременного опьянения, однако наносят серьёзный и нередко необратимый вред организму подростков.

По словам экспертов, вдыхание подобных токсичных веществ может вызвать кислородное голодание, потерю сознания, судороги и поражение нервной и дыхательной системы. Отмечается, что даже однократное употребление может привести к острой интоксикации и формированию зависимости.

Специалисты отмечают, что причиной обращения к подобным практикам нередко становится стремление подростков к самоутверждению и попытка быть принятыми в своей компании. В этой связи отдел образования призывает взрослых проявлять повышенное внимание к поведению детей.

Среди тревожных признаков, указывающих на возможное употребление: резкие перепады настроения, запах химических веществ на одежде, наличие баллончиков или флаконов среди личных вещей, заторможенность и покраснение кожи вокруг рта. Родителям и педагогам рекомендуют вести с подростками открытый диалог и объяснять реальные последствия подобных действий.

«Детям в трудной ситуации необходимы не критика, а внимание и поддержка. Важно вовремя заметить проблему и не оставлять подростка один на один с давлением со стороны окружения», - говорится в распространённом сообщении.

В экстренных случаях граждан просят обращаться на телефон доверия 111. В отделе образования напоминают: своевременная реакция взрослых может предотвратить тяжёлые последствия и сохранить здоровье и жизнь ребёнка.

