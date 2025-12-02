Вне больших городов: студент из Шымкента рассказал, почему выбрал жить и учиться в Актау

Актау всё чаще выбирают студенты из других городов – от Уральска до Актобе, в список входят даже зарубежные страны. Казалось бы, столица и Алматы предлагают больше возможностей, но молодёжь все чаще отдает предпочтение Мангистауской области. В чем причина, разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото с сайта Yessenov University

Сейчас в единственном университете Мангистауской области – Yessenov University – образование получают более 10 тысячи студентов, среди которых свыше 400 – иностранцы. Корреспондент Lada.kz попытался разобраться, что на самом деле привлекает в наш город молодежь: качество образования, климат или просто желание пожить у моря?

Герой материала – Айткали из Шымкента, будущий тренер, который предпочел Актау крупным университетским центрам. О его опыте – в нашем видео.

Напомним, ранее выпускник колледжа иностранных языков поделился с редакцией Lada.kz своим опытом жизни в Катаре. Подробнее по ссылке.