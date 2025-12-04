Торговый объект на автобусной остановке в 15 микрорайоне Актау демонтируют

Власти Актау через суд вернули в государственную собственность земельный участок на остановке в 15 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

По данным акимата Актау, земельный участок в 15-м микрорайоне по решению суда возвращён в государственную собственность.

Сейчас на территории демонтируют часть самовольно построенного объекта и проводят работы по восстановлению участка в его первоначальном виде, - сообщили в пресс-службе акимата.

В городской администрации отметили, что ранее департамент управления земельными ресурсами Мангистауской области провёл комплексное обследование территории и по его результатам направил в суд исковое заявление об отмене постановления о расширении участка.

После вступления судебного решения в силу постановление о расширении объекта было официально отменено, и земельный участок возвращён в государственную собственность. Такое решение принято в соответствии с действующим законодательством и с учётом обращений и жалоб горожан, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка.

Абилкаир Байпаков, глава областного центра, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили.

В начале года блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram сообщил, что строительство объекта на автобусной остановке в 15 микрорайоне продолжается быстрыми темпами, несмотря на отмену постановления о расширении территории остановки.