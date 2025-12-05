Дорогу перед крупным торговым центром перекроют в Актау

В Актау на участке дороги между 16 и 12 микрорайонами проводится строительство ливневой канализационной системы.Движение здесь будет временно ограничено, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото с сайта pixabay.com

В связи с этим участок, указанный на схеме, будет закрыт. Ремонтные работы будут проводиться с 14:00 часов 5 декабря до 14:00 часов 6 декабря.

Жителям города и водителям рекомендуется с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты.

