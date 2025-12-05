Хайп обернулся приговором: подростка из Актау наказали за оскорбление полицейских в TikTok

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесен приговор подростку, который оскорбил сотрудников полиции и опубликовал видео инцидента в социальной сети TikTok, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Согласно материалам дела, несовершеннолетний А. был задержан полицейскими за управление мотоциклом без государственного номерного знака. В момент задержания он адресовал стражам порядка нецензурные выражения, унижающие их честь и достоинство, снял происходящее на видео и выложил ролик в TikTok.

Гособвинитель предложил назначить подростку наказание в виде 30 часов общественных работ. Потерпевший сотрудник полиции поддержал требование о назначении наказания, предусмотренного законом. Сам несовершеннолетний полностью признал вину, раскаялся и просил суд смягчить меру наказания. Его защитник поддержал позицию подсудимого.

Виновность подростка была подтверждена его собственными признательными показаниями, свидетельством потерпевшего, видеозаписью, а также заключениями психолого-филологической и амбулаторной психолого-психиатрической экспертиз, - сообщили в суде.

Смягчающими обстоятельствами суд признал несовершеннолетний возраст подсудимого, чистосердечное раскаяние, первую судимость и положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела суд признал несовершеннолетнего А. виновным по части 2 статьи 378 УК РК ( Оскорбление представителя власти) и назначил ему наказание в виде 30 часов общественных работ.

Напомним, 21 августа текущего года во время изъятия транспортного средства подросток оскорбил полицейских, назвав их «мусором». Как тогда сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по факту оскорбления представителя власти было возбуждено уголовное дело. Позже провинившийся юноша извинился на камеру.