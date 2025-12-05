18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.12.2025, 16:45

«Обвинения имеют заказной характер»: в онкодиспансере ответили на критику управления здравоохранения Мангистауской области

Общество 0 2 168 Наталья Вронская

В Мангистауском областном онкологическом диспансере прокомментировали ранее распространенные данные облздрава о плохой работе учреждения. По предоставленным данным, замечания регионального управления здравоохранения содержат искажённые сведения и представляют собой попытку дискредитации директора медорганизации Нурлана Джариева и его коллектива, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

В диспансере подчеркнули, что распространённая информация о «13 годах пребывания Джариева в должности» не соответствует действительности. Нурлан Джариев был назначен исполняющим обязанности директора в ноябре 2015 года, а главой учреждения утверждён приказом руководителя облздрава в 2017-м.

Указание удлинённых сроков руководства  попытка создать видимость нарушений там, где их нет, - говорится в официальном заявлении.

Опровергнуты и данные об отсутствии улучшений в работе учреждения, предоставлен перечень внедрённых за последние годы преобразований. Среди них  модернизация онкослужбы в период пандемии, расширение диагностических возможностей, рост объёмов высокотехнологичной помощи, цифровизация процессов и создание новых отделений. Только с 2020 по 2024 годы, по данным медорганизации, было создано 223 рабочих места, внедрено электронное ведение пациентов, организован научно-учебный центр и открыты отделения госпитальной фармации, паллиативной помощи, восстановительного лечения и реабилитации.

Также в онкодиспансере подчеркнули, что материально-техническая база укреплялась ежегодно  закупались современные аппараты, модернизировались лаборатории, расширялись возможности специалистов.

Официальная страница онкодиспансера в соцсетях содержит всю документацию по закупкам, а отзывы пациентов являются лучшим подтверждением качества работы, - отметили в учреждении.

На заявления облздрава о том, что регион по ключевым индикаторам онкослужбы находится в «красной зоне», в онкодиспансере предоставили цифры, свидетельствующие о выполнении всех ключевых показателей за девять месяцев 2025 года. В частности, смертность от злокачественных новообразований снижена на 33,7% при целевом индикаторе 45%. Доля ранних стадий выявления онкозаболеваний достигла 30,2%, что выше установленного норматива. Рост охвата лучевым лечением составил 61,5% при ключевом индикаторе 41,6%, а показатель пятилетней выживаемости вырос до 59%.

Большинство проблем онкослужбы связано с решениями управления здравоохранения, а не с деятельностью диспансера, - отмечается в официальном комментарии.

Подчеркивается, что показатели по скринингам относятся к работе поликлиник и облздрава, а не диспансера.

Использование статистики против онкодиспансера  политическая манипуляция, - считают в центре.

Особый акцент сделан на результатах проверок. По предоставленным редакции данным, ни прокуратура, ни КАЗНИОР (Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии), ни ДВГА (департамент внутреннего государственного аудита), ни комиссия ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования) не выявили нарушений в деятельности учреждения.

Обвинения в приписках и неправомерных платежах официально не подтверждены. Аналитика ФОМС не выявила приписок, завышений или незаконного списания услуг, - прокомментировали в центре.

В медучреждении отмечают, что, напротив, сотрудники фиксировали давление со стороны отдельных представителей управления здравоохранения, включая угрозы увольнений и требования «найти нарушения».

Утверждения облздрава об «оттоке кадров» также были названы несостоятельными. Как сообщается, с 2020 года создано 223 новых рабочих места, привлечены специалисты из других регионов, обеспеченные жильём и льготами за счёт внебюджетных средств диспансера. Только за нынешний год к работе приступили 25 врачей, включая резидентов, обучение которых финансировал сам онкоцентр.

При этом коллектив учреждения за короткое время собрал 124 подписи в поддержку руководителя. Профсоюз «Senim» в официальном письме также подтвердил, что считает Нурлана Джариева эффективным руководителем и подчёркивает важность стабильности под его управлением.

Отмечается, что региональное управление здравоохранения не опровергло ни одного факта, изложенного в раннем обращении коллектива, включая данные о нарушениях в обеспечении электроэнергией, проблемах с социальными выплатами молодым специалистам и других вопросах.

Также в диспансере заявили, что сведения о простаивающем оборудовании не соответствуют действительности.

На сегодняшний день всё оборудование находится в рабочем состоянии и проходит регулярное сервисное обслуживание, - подчеркнули в онкодиспансере.

В медорганизации считают, что серия обвинений имеет заказной характер и направлена на дискредитацию руководства учреждения, несмотря на официальные документы, проверочные материалы и статистику, которые опровергают все предъявленные претензии.

Напомним, ранее стало известно, что 124 специалиста регионального онкологического диспансера подписались под жалобой на действия управления здравоохранения. Письмо было направлено Президенту страны.

54
2
0
