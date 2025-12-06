От фиктивных услуг до провалов в диагностике: облздрав Мангистау разобрал по пунктам нарушения в онкодиспансере

Скандал между облздравом и Мангистауским онкологическим диспансером набирает обороты, равно как и взаимные претензии. В региональном управлении здравоохранения разобрали по пунктам нарушения, выявленные в медучреждении, передает Lada.kz .

Управление здравоохранения Мангистауской области прокомментировало публикацию регионального онкологического диспансера, ранее заявившего о «заказном характере» критики в свой адрес. В ведомстве подчёркивают, что приведённые руководством медорганизации сведения «не соответствуют действительности» и направлены на уход от ответственности за системные нарушения, выявленные уполномоченными органами.

По данным облздрава, мониторинг министерства здравоохранения РК и КазНИИОиР (Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) за 2023-2025 годы установил многочисленные нарушения клинических протоколов и стандартов оказания помощи. Эти факты отражены в официальных аналитических документах.

Нарушения клинической работы

Согласно приказу министра здравоохранения от 15 марта 2024 года №183, в Мангистауской области в апреле 2024 года проведён анализ онкологической службы. Проверка выявила:

низкий уровень раннего выявления онкозаболеваний;

отсутствие должной преемственности между ПМСП и диспансером;

системные дефекты при установлении диагноза и стадирования;

ошибки в определении тактики лечения и объёма оперативного вмешательства;

отсутствие оценки эффективности лечения в стационаре;

некачественное ведение документации, что приводит к искажению данных в системе «Электронный регистр онкологических больных».

Кроме того, мониторинг специалистов КазНИИОиР с 31 марта по 5 апреля 2024 года показал, что часть грубых нарушений не устранена до сих пор. По информации института, прогнозируется недостижение ключевых индикаторов Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2027 годы.

Проблемы с лучевой терапией и оборудованием

Как заявляют в региональном управлении здравоохранения, по итогам проверок в онкодиспансере:

не все пациенты с показаниями к лучевой терапии получают её полностью;

отсутствовал действующий договор технического обслуживания на основное оборудование;

не была разработана программа контроля качества на 2025 год;

не имеется сертифицированного инженера по техническому обслуживанию;

отсутствует аппарат близкофокусной терапии;

сохраняется дефицит кадров химиотерапевтического профиля (4 ставки при норме в 9).

нарушения в лекарственном обеспечении

Установлены случаи:

необоснованного назначения таргетных препаратов на сумму 3,7 млн тенге;

формирования многомесячного запаса лекарств (от 9 до 25 месяцев) на сумму 328,3 млн тенге;

так называемого «слива химиопрепаратов» на 2,9 млн тенге в 2024 году и 230 тыс. тенге в первом квартале 2025-го.

Финансовые нарушения и фиктивные услуги

Прокуратура Мангистауской области, ФОМС и управление здравоохранения в сентябре 2025 года выявили массовые случаи приписок, незаконного взимания платы за услуги, входящие в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и ОСМС, а также факты деятельности без соответствующих разрешений.

Согласно представлению прокуратуры от 3 ноября 2025 года:

за 2023-2025 годы обнаружено 11 496 фактов дублирования услуг КДП на сумму 56,9 млн тенге;

выявлено 2 296 случаев необоснованного начисления стоимости КДП госпитализированным пациентам (24 млн тенге);

зафиксировано 106 фактов фиктивных услуг, оказанных умершим людям (905 тыс. тенге);

по данным ФОМС – более 13 тысяч повторных и фиктивных услуг общей стоимостью свыше 84,5 млн тенге.

частные медицинские организации также подавали иски к диспансеру по фактам некорректного отражения объёмов услуг по соисполнению;

жалобы сотрудников и нарушения трудового законодательства;

в управление здравоохранения поступает значительное количество обращений работников о нарушении трудовых прав, непрозрачности распределения нагрузки и оплате труда.

По проверке Комитета государственной инспекции труда, при увольнении двух сотрудников диспансера им не были выплачены средства за оказанные платные услуги, что является нарушением статьи 113 Трудового кодекса. Директору учреждения и начальнику юридического отдела тогда рекомендовали применение дисциплинарных мер.

Нарушения при оказании медицинских услуг

Так, по обращению пациента Р. Т. приказом управления здравоохранения была создана рабочая группа, которая выявила: деятельность без лицензии; необоснованное взимание платы за бесплатные по ГОБМП и ОСМС услуги; завышение стоимости платных услуг; отказ в бесплатном лечении; несоблюдение стандартов анестезиологической и реанимационной помощи; нарушения правил оказания платных медицинских услуг.

Неисполнение функций координатора онкослужбы

В ведомстве подчёркивают, что онкодиспансер не обеспечивает должной координации онкологической службы области. Кроме того, в учреждении отсутствует преемственность между ПМСП и диспансером, а директор медорганизации регулярно не предоставляет запрашиваемую управлением информацию.

Управление здравоохранения: улучшения в онкослужбе – результат государственных программ

Ведомство отмечает, что снижение смертности и развитие онкологической службы в регионе – результат системных мер министерства здравоохранения, акимата и реализации Комплексного плана.

За последние годы построено новое здание онкоцентра, закуплено современное оборудование, открыт Центр ПЭТ-КТ. По итогам многочисленных проверок разных лет управление здравоохранения делает вывод о систематическом неисполнении директором онкодиспансера Нурланом Джариевым своих функциональных обязанностей. Подчеркиваем необходимость укрепления онкологической службы и обеспечения надлежащего качества медицинской помощи, - сообщили в облздраве.

Напомним, на днях в Сети появилось открытое письмо 124 врачей онкодиспансера к президенту страны, в котором они жалуются на давление со стороны регионального управления здравоохранения. Кроме того, в учреждении опровергли обвинения в свой адрес, поступившие от облздрава.