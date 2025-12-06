От фиктивных услуг до провалов в диагностике: облздрав Мангистау разобрал по пунктам нарушения в онкодиспансере

Скандал между облздравом и Мангистауским онкологическим диспансером набирает обороты, равно как и взаимные претензии. В региональном управлении здравоохранения разобрали по пунктам нарушения, выявленные в медучреждении, передает Lada.kz.
Управление здравоохранения Мангистауской области прокомментировало публикацию регионального онкологического диспансера, ранее заявившего о «заказном характере» критики в свой адрес. В ведомстве подчёркивают, что приведённые руководством медорганизации сведения «не соответствуют действительности» и направлены на уход от ответственности за системные нарушения, выявленные уполномоченными органами.
По данным облздрава, мониторинг министерства здравоохранения РК и КазНИИОиР (Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии) за 2023-2025 годы установил многочисленные нарушения клинических протоколов и стандартов оказания помощи. Эти факты отражены в официальных аналитических документах.
Согласно приказу министра здравоохранения от 15 марта 2024 года №183, в Мангистауской области в апреле 2024 года проведён анализ онкологической службы. Проверка выявила:
Кроме того, мониторинг специалистов КазНИИОиР с 31 марта по 5 апреля 2024 года показал, что часть грубых нарушений не устранена до сих пор. По информации института, прогнозируется недостижение ключевых индикаторов Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2027 годы.
Как заявляют в региональном управлении здравоохранения, по итогам проверок в онкодиспансере:
Установлены случаи:
Прокуратура Мангистауской области, ФОМС и управление здравоохранения в сентябре 2025 года выявили массовые случаи приписок, незаконного взимания платы за услуги, входящие в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и ОСМС, а также факты деятельности без соответствующих разрешений.
Согласно представлению прокуратуры от 3 ноября 2025 года:
По проверке Комитета государственной инспекции труда, при увольнении двух сотрудников диспансера им не были выплачены средства за оказанные платные услуги, что является нарушением статьи 113 Трудового кодекса. Директору учреждения и начальнику юридического отдела тогда рекомендовали применение дисциплинарных мер.
Так, по обращению пациента Р. Т. приказом управления здравоохранения была создана рабочая группа, которая выявила: деятельность без лицензии; необоснованное взимание платы за бесплатные по ГОБМП и ОСМС услуги; завышение стоимости платных услуг; отказ в бесплатном лечении; несоблюдение стандартов анестезиологической и реанимационной помощи; нарушения правил оказания платных медицинских услуг.
В ведомстве подчёркивают, что онкодиспансер не обеспечивает должной координации онкологической службы области. Кроме того, в учреждении отсутствует преемственность между ПМСП и диспансером, а директор медорганизации регулярно не предоставляет запрашиваемую управлением информацию.
Ведомство отмечает, что снижение смертности и развитие онкологической службы в регионе – результат системных мер министерства здравоохранения, акимата и реализации Комплексного плана.
За последние годы построено новое здание онкоцентра, закуплено современное оборудование, открыт Центр ПЭТ-КТ. По итогам многочисленных проверок разных лет управление здравоохранения делает вывод о систематическом неисполнении директором онкодиспансера Нурланом Джариевым своих функциональных обязанностей. Подчеркиваем необходимость укрепления онкологической службы и обеспечения надлежащего качества медицинской помощи, - сообщили в облздраве.
Напомним, на днях в Сети появилось открытое письмо 124 врачей онкодиспансера к президенту страны, в котором они жалуются на давление со стороны регионального управления здравоохранения. Кроме того, в учреждении опровергли обвинения в свой адрес, поступившие от облздрава.
