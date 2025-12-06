В Актау дольщики уже 5 лет ждут свои квартиры

Застройщик успел возвести высотный многоквартирный жилой дом, когда власти спохватились, что объект строится незаконно. В суде было решено разрешить закончить строительство, так как квартиры уже раскупили дольщики, однако люди не могут заселиться в собстенное жилье по сегодняшний день, передает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv .

Скриншот из видео almaty.tv

Куанышбай Пирназаров приобрел квартиру в одном из этих домов еще пять лет назад. Но мужчина там не живет, так как жилой комплекс не сдан в эксплуатацию. К тому же его построили незаконно и теперь хотят снести.

Отопление проведено под полом, под бетоном, но так и не подключено. Даже без отопления думаем въезжать – деваться некуда. Сто тысяч за аренду – это непросто. У нас есть дети, их нужно кормить и одевать. На все не хватает, - рассказал житель города Куанышбай Пирназаров.

Обманутые дольщики недовольны качеством строительства жилого комплекса – дома так и не возведены до конца, и стоят уже не один год. За это время в стенах появились трещины, а внешний вид обветшал.

Прошло пять лет с тех пор, как нам обещали сдать дом, но они до сих пор тянут. За эти годы так и не достроили его, но продолжают продавать квартиры. Не попадайтесь как мы! Посмотрите все облезло уже. Люди ходят туда-сюда. Внутри и снаружи все рушится, - сказал житель города Ильяс Курбанов.

Руководитель строительной компании заверил, что в течении трех месяцев устранит все проблемы.

Были трудности, поэтому стройка остановилась. Но сейчас потихоньку завершаем. Осталось 2-3 месяца работы. Дома готовы на 90%. Документы оформим после полного завершения, - ответили в компании.

В региональном управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) сообщили, что внеплановая проверка выявила нелегальное возведение этих домов и дело направили в суд. Однако, учитывая, что люди вложили деньги, решение о сносе пересмотрели, а застройщику дали второй шанс, узаконить все документы и довести работы до ума.

Мы дали заказчику возможность полностью достроить дом. После этого будет проведена экспертиза. Решение суда действительно три года, - сообщил исполнюящий обязанности начальника отдела ГАСК Мангистауской области Асхат Нургалиев.

Единственное требование возмущенных жителей – чтобы дома признали законными, и они смогли заселиться в них. Если объект так и будет простаивать, то станет просто непригодным для проживания, переживают люди. Поэтому они намерены идти до конца, пока их проблема окончательно не будет решена.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о скандальной стройке в микрорайоне «Самал». Жители, которые добились остановки возведения многоквартирного дома, подали административный иск к Актаускому городскому отделу архитектуры и градостроительства, требуя признать незаконными выданное застройщику архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и утверждённый эскизный проект. Суд встал на их сторону. Подробнее по ссылке.