05.12.2025, 18:02

Скандальная стройка в «Самале»: жители Актау выиграли суд у отдела архитектуры

Общество 0 2 084 Наталья Вронская

Суд поставил точку в споре вокруг скандального строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Самал». Жители, которые добились остановки возведения объекта, подали административный иск к Актаускому городскому отделу архитектуры и градостроительства, требуя признать незаконными выданное застройщику архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и утверждённый эскизный проект. Суд встал на их сторону, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном административном суде Мангистауской области.

Согласно материалам дела, земельный участок №26 в «Самале» принадлежит индивидуальному предпринимателю и имеет чётко определённое целевое назначение  «строительство и обслуживание индивидуального жилья». Несмотря на это, управление архитектуры выдало застройщику АПЗ, а также согласовало эскизный проект, по которому фактически предусматривалось возведение трёхэтажного многоквартирного дома.

Во время выездного судебного заседания было установлено: на участке уже возведены конструкции будущей многоэтажки  три этажа, два подъезда, 20 квартир. Однако строительство подобных объектов в зоне Ж-5, где расположён участок, законом запрещено.

Зона Ж-5 предназначена исключительно для усадебных и блочных домов, то есть индивидуальной частной застройки. Многоэтажные дома, согласно генеральному плану Актау и проекту детальной планировки, к разрешённым видам использования не относятся.

Кроме того, суд выявил серьёзные технические нарушения: расстояние между домом №27 и новым строящимся объектом составляет всего 4 метра, тогда как по нормам противопожарной безопасности для домов I-II степени огнестойкости оно должно быть не менее 6 метров. При согласовании проекта эти нормы не были учтены, что на заседании было расценено как нарушение действующего законодательства в сфере градостроительства.

С учётом всех выявленных нарушений суд признал АПЗ, выданное отделом архитектуры и градостроительства, а также утверждённый эскизный проект незаконными.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Кроме того, по выявленным нарушениям в адрес отдела вынесено частное определение.

Напомним, в начале года стройка в микрорайоне «Самал» вызвала волну возмущений от жильцов близлежащих домов. После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня без каких-либо разъяснений работы вновь возобновили. Люди продолжали настаивать на прекращении строительства, а затем и вовсе наняли адвоката, впоследствии подав в суд на застройщика. Кроме того, жители сообщили, что спорный земельный участок, ставший предметом затянувшихся судебных тяжб, переоформлен на новое юридическое лицо.

Тем не менее, на месте стройки состоялся выездной суд. Уже в октябре было вынесено решение в пользу истцов, жителей «Самала».

Для справки

Частное определение – это специальное процессуальное решение суда, которое выносится для реагирования на выявленные нарушения закона или другие существенные недостатки в деятельности организаций, должностных лиц или граждан, с целью предупреждения правонарушений и восстановления законности. Оно направляется в соответствующие органы, которые обязаны сообщить суду о принятых мерах.

