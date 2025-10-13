18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
13.10.2025, 18:12

Скандальная стройка в Актау: дело получило неожиданный поворот

Общество 0 2 144 Сергей Кораблев

Не утихает скандал вокруг нашумевшей стройки в микрорайоне «Самал». Жители сообщили, что спорный земельный участок, из-за которого уже несколько месяцев идут судебные тяжбы, переоформлен на новое юридическое лицо, передает Lada.kz.

Фото предоставили жители микрорайона «Самал»
Фото предоставили жители микрорайона «Самал»

По словам жителей, ранее земля принадлежала ИП Сугировой Амалхан, с которой они судились, добиваясь признания стройки незаконной. Однако в конце июня участок был неожиданно переоформлен на ТОО «Заман», владельцем которого, как утверждают жители, является сын одного из почетных граждан города.

На последнем судебном заседании адвокат истцов заявил о смене владельца участка. При этом адвокат бывшей владелицы - Сугировой Амалхан - не смог подтвердить факт переоформления земли.

Представители компаний «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «РЦКУ-Актау» подтвердили, что в их документах новым владельцем действительно числится ТОО «Заман».

Судья потребовала уточнить детали смены собственника. Из-за истечения 18 октября трехмесячного срока, отведенного для принятия решения, заключительное заседание суда назначено на 15 октября.

Жители микрорайона «Самал» намерены добиваться прозрачности и законности всех сделок, связанных с этой территорией.

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений. 

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня без каких-либо разъяснений работы вновь активизировались.

В июне жители просили вновь остановить скандальную стройку.

Позже возмущенные возведением незаконного объекта жители наняли адвоката и подали в суд на застройщика.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Тут всё предсказуемо, как впрочем и по всем, типа, незаконным стройкам: стройка будет завершена!
13.10.2025, 13:59
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

