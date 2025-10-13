Скандальная стройка в Актау: дело получило неожиданный поворот

Қазақ тіліне аудару

Не утихает скандал вокруг нашумевшей стройки в микрорайоне «Самал». Жители сообщили, что спорный земельный участок, из-за которого уже несколько месяцев идут судебные тяжбы, переоформлен на новое юридическое лицо, передает Lada.kz .

Фото предоставили жители микрорайона «Самал»

По словам жителей, ранее земля принадлежала ИП Сугировой Амалхан, с которой они судились, добиваясь признания стройки незаконной. Однако в конце июня участок был неожиданно переоформлен на ТОО «Заман», владельцем которого, как утверждают жители, является сын одного из почетных граждан города.

На последнем судебном заседании адвокат истцов заявил о смене владельца участка. При этом адвокат бывшей владелицы - Сугировой Амалхан - не смог подтвердить факт переоформления земли.

Представители компаний «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «РЦКУ-Актау» подтвердили, что в их документах новым владельцем действительно числится ТОО «Заман».

Судья потребовала уточнить детали смены собственника. Из-за истечения 18 октября трехмесячного срока, отведенного для принятия решения, заключительное заседание суда назначено на 15 октября.

Жители микрорайона «Самал» намерены добиваться прозрачности и законности всех сделок, связанных с этой территорией.

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений.

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня без каких-либо разъяснений работы вновь активизировались.

В июне жители просили вновь остановить скандальную стройку.

Позже возмущенные возведением незаконного объекта жители наняли адвоката и подали в суд на застройщика.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.