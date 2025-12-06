Встреча с акимом области: жители Мангистау раскритиковали власти за нерешенные коммунальные проблемы

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 5 декабря провел встречу с жителями Актау. В начале мероприятия глава города Абилкаир Байпаков представил отчёт о социально-экономическом развитии областного центра за 11 месяцев: в Актау реализуются инвестпроекты, обновляются инженерные сети, вводятся новые школы, развивается транспортная инфраструктура. Однако, как показала дискуссия, несмотря на проделанную работу, ключевые проблемы горожан остаются нерешенными, передает Lada.kz .

Фото предоставлено

Коммунальная нестабильность – ключевая проблема населения

Коммунальная нестабильность стала главной темой, поднятой жителями. Большинство их выступлений касались перебоев с теплом, водой и электроснабжением, а также неудовлетворительным состоянием жилых комплексов.

Уже много лет живу в ЖК и газоснабжение к дому до сих пор не проведено, а жильцы полностью зависят от электроэнергии. Летом перебои с электричеством происходили практически ежедневно. Сейчас подача отопления остаётся нестабильной: два дня включают, три дня её нет. Причины перебоев не объясняются, а профильные специалисты на месте отсутствуют, - рассказала одна из жительниц города.

На встрече также заявили о проблеме с земельными участками:

«Нас 35 человек. Мы купили участки в жилом массиве Бегей. Кто-то в 2023-м году, кто-то в 2024-м, кто-то в 2025-м. Со стороны государственных органов была проявлена халатность, незнание законодательства. У нас отобрали земли, которые мы купили на свои честно заработанные зарплаты».

По словам Абилкаира Байпакова, такие обращения имеют частный характер, и будут рассмотрены индивидуально:

Данные вопросы относятся к взаимоотношениям между владельцами квартир и застройщиками. Тем не менее, я не скажу, что эти дела полностью вне нашей компетенции и мы не будем оставаться в стороне. Присутствующие здесь компетентные органы доступны для обращений и помощи. Поэтому по вашим обращениям мы организуем отдельный прием, - отметил аким города Абилкаир Байпаков

При населении свыше 300 тысяч человек новые дороги и сети строятся, но старые инфраструктурные проблемы остаются нерешенными. Например, жители 30 микрорайона уже 15 лет добиваются установки дополнительного пешеходного перехода, так как единственная «зебра» расположена в 2,5 км, и дети вынуждены перебегать дорогу в опасных местах.

Горожане поднимали вопросы безработицы, развития туризма, качества образования, здравоохранения и экологии. Отдельная жалоба касалась работы бота приложения «Таза Казахстан» и незаконных свалок:

По боту «Таза Қазақстан» работают отдельные специалисты. Однако, по их словам, они не компетентны в некоторых вопросах. В основном по правилам благоустройства, по незаконным свалкам, мусору и всему, что с этим связано, и по запросам, чтобы убрать всё своевременно. Также этим занимается управление экологии и природопользования. Вам пришло обращение и от аппарата президента, и от меня лично. В районе МРЭК, недалеко от железной дороги, не доезжая до заправки образовалась большая мусорная свалка. Мне отвечают: «В связи с тем, что вы не предоставили место в локации, мы не можем определить данную незаконную свалку». У нас что, город такой большой?».

Также жители высказали предложения по развитию туристического потенциала города:

«Наш аэропорт – маленький, я понимаю, но почему у нас не сделают по-другому дизайн, чтобы он был красивым и современным? С нашими красивыми локациями как Бозжыра, например. И почему у нас нет туристического информационного центра? Я много раз думала: если бы открыть такой туристический центр прямо в аэропорту и в Шетпе, это было бы очень полезно», - высказалась с предложением жительница.

Участница встречи затронула и тему образования:

«Я учусь по специальности туризма и поняла: казахская группа не знает русского, русская группа не знает казахского. Обе группы не знают английского. Что это говорит о нашем образовании? Если мы хотим развивать туризм, то как нам обходиться без дополнительных знаний языков? Почему Есенов не уделяет должного внимания факультету туризма?».

На это аким области ответил:

«Два-три года назад в Актау приезжало 990 человек. Сейчас же количество посещающих наш аэропорт превышает миллион. Думаю, это значительный прирост туристов. Что касается обучения, выпускники факультета «Туризма» почти в 100% находят работу сразу же. Тем не менее, спасибо за ваши мысли и предложения. Если у вас есть идеи, совместно с управлением туризма мы их рассмотрим и дадим обратную связь, - ответил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Незавершенные планы или ожидания жителей

Некоторые участники встречи напомнили о прежних нереализованных планах, которые по их словам, глава региона обещал выполнить в определенный срок. На это Нурдаулет Килыбай ответил, что «обещаний не было, были планы», но заверил, что если будут даны конкретные обещания по проектам сегодня, они будут выполнены.

По итогам мероприятия профильным управлениям даны поручения по обозначенным проблемам. Однако жители ожидают не только отчетов, но и видимых улучшений, которые напрямую определяют качество жизни.