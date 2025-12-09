Полиция Мангистау перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

В период праздников стражи порядка перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом Lada.kz сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное архивное фото: департамент полиции Мангистауской области

С 15 декабря 2025 года по 10 января 2026 года полиция будет работать в усиленном режиме. Основная цель мероприятий – обеспечение правопорядка и недопущение совершения противоправных действий.

В указанный период будут задействованы 1500 тысячи человек, в их числе полицейские и бойцы Национальной гвардии РК. Призываем граждан соблюдать закон, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в связи с ухудшением погодных условий правоохранители призывали водителей строго следовать правилам ПДД, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.