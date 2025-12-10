В Мангистау откроют термальный курорт за $5 млн: владелец радоновых источников назвал сроки строительства

После публикации Lada.kz о плачевном состоянии радоновых источников в районе Кызылкум в редакцию обратился владелец территории – предпринимательница Сауле Жакаева. Она пояснила, что участок действительно находится в частной собственности у ТОО «Мухаммед», и работа по его благоустройству ведётся уже сейчас.

Фото: эскиз будущего проекта предоставлен директором ТОО «Мухаммед»

Со слов Сауле Жакаевой, уже сейчас она ведет переговоры по развитию объекта.

Мы не просто держим землю. Я веду переговоры с иностранными партнёрами, и у нас уже есть предварительные договорённости. Мы хотим создать объект, который станет новой точкой притяжения для Мангистау, - рассказала она.

Предпринимательца утверждает, что с инвесторами из Китая и Южной Кореи подписано предварительное соглашение о совместной реализации проекта. Строительство современного термального комплекса планируется начать в 2026 году, после завершения сбора проектной документации. Общая стоимость будущего объекта – $5 млн.

Сауле Жакаева подчеркнула, что проект задуман как круглогодичный курорт:

Это будет не стихийный источник, где люди сами кое-как устроились. Мы построим полноценный центр отдыха, рассчитанный на комфорт и безопасность, - отметила предпринимательница.

Комплекс включает большой термальный бассейн с природной горячей водой, а также крытый зимний бассейн с панорамным остеклением. Предусмотрены полноценный SPA-центр с хаммамом, саунами, массажными кабинетами, оздоровительными процедурами, кроме того, гостиница на 40-50 номеров и 15 отдельных вилл премиум-класса. На территории планируется создание ресторана и lounge-зоны, обустройство семейных и детских зон отдыха, ландшафтного парка с прогулочными дорожками, а также организация внутренней дорожной инфраструктуры и парковочных площадок.

Комплекс рассчитан на одновременный приём до 200 гостей и обеспечит постоянными рабочими местами до 100 человек.

Строительство займёт 12-16 месяцев. Ввод курорта в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

По оценке инициаторов, проект значительно укрепит туристическую привлекательность Актау для отдыхающих из Казахстана, стран СНГ, Китая и Ближнего Востока.

Напомним, ранее очевидец снял на видео критическое состояние территории горячих источников, утопающей в мусоре. В региональном управлении туризма сообщили об отсутствии планов по благоустройству объекта.