В одном из районов Мангистау школьники перешли на дистанционку

В Бейнеуском районе 15 декабря все занятия школьников будут проводиться в онлайн-формате. Меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.
Как информирует пресс-служба районного акимата, учащиеся продолжат получать знания на платформах дистанционного обучения.
Специалисты настоятельно призывают соблюдать меры безопасности.
По всем вопросам, касающимся учебного процесса, можно обращаться в администрацию школы или к классному руководителю ученика.
Школьники в Актау учатся в офлайн-формате.
Напомним, что вчера, 14 декабря, из-за непогоды в Мангистауской области временно ограничили движение по одной из ключевых трасс. Были задержаны некоторые рейсы.
