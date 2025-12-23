Решение суда в Мангистау: отец будет платить алименты и половину расходов на лечение ребёнка

Суд утвердил мировое соглашение по делу о взыскании расходов на лечение несовершеннолетнего ребенка, передает Lada.kz .

Фото: gestion.ru

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрел гражданское дело по иску женщины к отцу своего ребёнка о взыскании расходов на лечение 15-летнего ребёнка и алиментов.

У сторон имеется общий ребёнок 2008 года рождения, который нуждается в лечении дорогостоящими препаратами. Бремя затрат легло на мать, так как отец принимать участие отказывался.

В иске заявительница просила суд взыскать с ответчика 50% от суммы, затраченной на лечение ребёнка, расходы на проживание и перелёты в Астану и обратно, а также установить алименты в твёрдой денежной сумме в размере 30 МРП (117 960 тенге) ежемесячно.

Как сообщили в пресс-службе суда, стороны пришли к миру и письменно просили суд утвердить мировое соглашение:

«Определением суда от 18 декабря 2025 года утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязуется оплатить истцу дополнительные расходы на лечение ребёнка в размере 50% от затраченной суммы и ежемесячно выплачивать алименты в твёрдой денежной сумме в размере 20 МРП (78 640 тенге) в течение всего срока лечения, до полного выздоровления несовершеннолетнего ребёнка».

Напомним, мать из Актау через суд требует отца оплатить лечение сына.