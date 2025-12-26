Синоптики рассказали, каким будет первый месяц 2026 года

Метеорологи регионального филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на январь 2026 года.

Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев

Средняя за месяц температура воздуха ожидается от -7..-1 до 0..+3°С, что около нормы (норма: -0,3-7,4°С).

В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -3..-8°С до -8..-13°С, на юге области от +3°С до -5°С, днем от 0..+5°С до 0..-5°С.

Во второй декаде синоптики отмечают понижение температуры воздуха ночью до -14..-19°С, на севере области до -24°С, днем до -6..-11°С. Затем – потепление ночью до -8..-13°С, днем до 0..-5°С.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8..-13°С до -14..-19°С, днем от 0..-5°С до -6..-11°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 9-18 мм).

Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале и в конце первой декады. Снег, метель ожидаются в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Туман прогнозируется в начале и в конце первой, в начале третьей декад. Гололед вероятен в начале и в конце первой декады. Ветер до15-20 метров в секунду ожидается в конце первой, в начале второй, в середине третьей декадах, - сообщили в «Казгидромете».

Специалисты подчеркивают: прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

Читайте также интервью Lada.kz о специфике работы синоптиков. Подробнее по ссылке.