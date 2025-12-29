Пошли за одним, а вернулись многодетными: как супруги из Актау решились усыновить сразу пять братьев и сестру

Супруги из Актау сделали смелый и по-настоящему добросердечный шаг – они усыновили сразу пятерых детей из одной семьи. Подробнее – в материале Lada.kz .

Фото автора

Ляззат Абдашова и Бисенбек Рысжанов долгое время планировали усыновить ребенка и тщательно готовились к этому процессу. Изначально супруги хотели принять в дом одного мальчика, однако, вскоре узнали, что у него есть родные братья и сестра. По словам матери, как только они увиделись и побеседовали с детьми, приняли окончательное и твердое решение забрать их всех. Тем более, пара не хотела разлучать родных по крови детей и лишать их поддержки друг друга.

В интервью мама рассказала, как проходит адаптация новых членов семьи в доме, что изменилось в повседневной жизни и с какими чувствами они готовятся встретить первый Новый год в большом и дружном составе.

Тема помощи детям не раз освещалась Lada.kz. Ранее мы рассказывали о женщинах, которые своим умением вязать спасли десятки недоношенных малышей. Все они – участницы благотворительного проекта «28 петель», предоставляющего роддому на безвозмездной основе шерстяные детские комплекты одежды. Подробнее по ссылке.