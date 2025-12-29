18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 10:13

Пошли за одним, а вернулись многодетными: как супруги из Актау решились усыновить сразу пять братьев и сестру

Общество 0 4 485 Аяулым Бейсенова

Супруги из Актау сделали смелый и по-настоящему добросердечный шаг  они усыновили сразу пятерых детей из одной семьи. Подробнее  в материале Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Ляззат Абдашова и Бисенбек Рысжанов долгое время планировали усыновить ребенка и тщательно готовились к этому процессу. Изначально супруги хотели принять в дом одного мальчика, однако, вскоре узнали, что у него есть родные братья и сестра. По словам матери, как только они увиделись и побеседовали с детьми, приняли окончательное и твердое решение забрать их всех. Тем более, пара не хотела разлучать родных по крови детей и лишать их поддержки друг друга.

В интервью мама рассказала, как проходит адаптация новых членов семьи в доме, что изменилось в повседневной жизни и с какими чувствами они готовятся встретить первый Новый год в большом и дружном составе.

Тема помощи детям не раз освещалась Lada.kz. Ранее мы рассказывали о женщинах, которые своим умением вязать спасли десятки недоношенных малышей. Все они – участницы благотворительного проекта «28 петель», предоставляющего роддому на безвозмездной основе шерстяные детские комплекты одежды. Подробнее по ссылке.

69
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
сначало опекунство-потом усыновление по решению суда№ ребенок под опекой приходит со своими деньгами,государство содержит этих детей. А опекун получает зарплату за каждого ребенка и налоговые выгоды по ИПН.
29.12.2025, 10:43
fox1167
fox1167
Когда-то 18 лет назад мы тоже забрали с дома малютки 5 месячного ребёнка! А теперь он выше меня ростом! )))))))
29.12.2025, 09:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь